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Bale'den Türkiye maçı sözleri: Düşmanca bir atmosfer olabilir

15.06.2021 19:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galler Milli Takımı'nda Gareth Bale, A Milli Takımımız ile oynayacakları maç öncesinde konuştu.

Bale'den Türkiye maçı sözleri: Düşmanca bir atmosfer olabilir

Galler Milli Takımı'nda Gareth Bale, A Milli Takımımız ile oynayacakları maç öncesinde konuştu.

Yıldız oyuncu 1 puanın da kendileri için iyi olabileceğini belirtirken, "Türkiye maçını kazanmak istiyoruz. Eğer kazanamıyorsak, son maça umudu taşımak için yenilmemeliyiz. Elbette Türk taraftarlar fazla olacak ama bizim taraftarlarımız da statta olacak. Dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"DÜŞMANCA BİR ATMOSFER OLABİLİR"

Karşılaşmanın Azerbaycan'da oynanmasına da değinen Bale, "Çok zor bir maç bizi bekliyor. Yarın düşmanca bir atmosfer olabilir ama hazırız. Daha önce Türkiye'de oynadım. Bu atmosfer sizi motive de edebilir." dedi.

A Milli Takımmız, gruptaki 2. kritik maçında Galler ile 16 Haziran günü 19:00'da karşı karşıya gelecek.


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Türkiye Milli Futbol Takımı Galler Milli Futbol Takımı
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