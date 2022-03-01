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Balerin Avidor'un "nitelikli hırsızlığa teşebbüs" davası

01.03.2022 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Savcılık tarafından hazırlanan mütalaada, süpermarketten et çalmaya teşebbüs ettiği iddiasıyla yargılanan sanık Evlin Avidor'un, 2 yıl 6 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi

İSTANBUL (AA) - Sarıyer'deki bir süpermarketten et çalmaya teşebbüs ettiği iddiasıyla yargılanan balerin Evlin Avidor'un, "nitelikli hırsızlığa teşebbüs" suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

8. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya gelmeyen sanık Evlin Avidor'u avukatları Müge Kaya ve Hıdır Tanrıverdi temsil etti.

Duruşmada esas hakkında görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, mütalaasının hazır olduğunu belirterek mahkemeye sundu.

Okunan mütalaada, Evidor'un, müşteki Emrah Gür'ün yetkilisi olduğu bir süpermarkette kasiyer bulunmayan jet ödeme noktasından çıkış yaptığı sırada durdurulduğu belirtilerek, sanığın aldığı 25 parça ürünün ödemesini yaptığı ancak toplam değeri 151,98 lira olan 3 paket etin parasını ödemeden marketten çıkarmaya çalıştığı anlatıldı.

Sanığın eyleminin kamera görüntülerinden sabit olduğu ifade edilen mütalaada, sanık hakkında, imkanı olmasına rağmen daha fazla ürün almadığı, Türk Ceza Kanunu'ndaki (TCK) 145. maddesi gereği çalmaya teşebbüs ettiği malın değerinin az olduğu hususlarının da gözetilmesi gerektiği belirtildi.

Mütalaada, sanık Evlin Avidor'un "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hırsızlığına teşebbüs" suçundan 2,5 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Sanık avukatları, mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, avukatlara mütalaaya karşı savunma hazırlamaları için süre vererek, duruşmayı erteledi.﻿

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Evlin Avidor'un "nitelikli hırsızlığa teşebbüs" suçundan cezalandırılması isteniyor.

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