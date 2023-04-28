Balığın en lezzetli hali mezgit tava tarifi! Çıtır çıtır mezgit tava nasıl yapılır?

Mezgit balığı nisan ve mayıs aylarında sevilerek tüketiliyor. Bu enfes balık tarifi akşam yemeği için kaçınılmaz oluyor. Tavada mezgit nasıl yapılır sorusunu aratıyorsanız bu eşsiz mezgit tava tarifini denemeniz gerekiyor.
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