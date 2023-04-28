YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Balık Tarifleri
  4. Balığın en lezzetli hali mezgit tava tarifi! Çıtır çıtır mezgit tava nasıl yapılır?

Balığın en lezzetli hali mezgit tava tarifi! Çıtır çıtır mezgit tava nasıl yapılır?

28.04.2023 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mezgit balığı nisan ve mayıs aylarında sevilerek tüketiliyor. Bu enfes balık tarifi akşam yemeği için kaçınılmaz oluyor. Tavada mezgit nasıl yapılır sorusunu aratıyorsanız bu eşsiz mezgit tava tarifini denemeniz gerekiyor.

Balığın en lezzetli hali mezgit tava tarifi! Çıtır çıtır mezgit tava nasıl yapılır?
Tarif Puanı
Teşekkürler!
Puanınız alınmıştır.
Kaç kisilik 4
Hazırlık Süresi 10dk
Pişirme Süresi 10dk
Kalori/Porsiyon -

Mezgit balığı bol yeşillikli ve soğanlı salatayla enfes bir lezzete kavuşuyor. Akşam yemeğinde pratik tarifler arayanlar için lezzetli ve doyurucu bir tarif olan mezgit tava gönüllere taht kuruyor.

MALZEMELER

  • 1 kilo mezgit
  • 2 su bardağı mısır unu
  • 2 su bardağı buğday unu
  • 3 adet yumurta sarısı
  • Kızartmak için sıvıyağ (isteğe göre 1-2 yemek kaşığı tereyağı)
  • Tuz, biber

TARİF

  • Balıklarınızı ayıklayın.
  • Ayıkladığınız balıkları iyice yıkayın ve süzülmesi için süzgece alın. 2 ayrı tabağa buğday ve mısır ununu alın. Buğday ununun içine tuz koyarak iyice karıştırın.
  • Yumurta sarılarını bir kapta iyice çırpın. Balıkları önce buğday ununa sonra yumurtaya bulayın, en son mısır ununa bulayarak tereyağı katılmış kızgın yağda kızartın.

AFİYET OLSUN!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Özel sosuyla fırında levrek tarifi! Lokum gibi yumuşacık olacakÖzel sosuyla fırında levrek tarifi! Lokum gibi yumuşacık olacak
Anahtar Kelimeler:
mezgit tarifi Mezgit nasıl yapılır tarifi tarif

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında ilk kez hastalığını açıkladı! 'Söylemiyorum ama...'

Canlı yayında ilk kez hastalığını açıkladı! 'Söylemiyorum ama...'

TİP ile yaptığı yayın sonrası hastanelik oldu

TİP ile yaptığı yayın sonrası hastanelik oldu

Yangın, İbrahim Tatlıses'in evinden mi başladı? Ünlü türkücü iddialara yanıt verdi

Yangın, İbrahim Tatlıses'in evinden mi başladı? Ünlü türkücü iddialara yanıt verdi

Bugün ne pişirsem? 28 Nisan günün menüsü

Bugün ne pişirsem? 28 Nisan günün menüsü

İçinizi ısıtan kabak çorbası tarifi! Bir tabak daha isteyeceksiniz

İçinizi ısıtan kabak çorbası tarifi! Bir tabak daha isteyeceksiniz

Pofuduk pastane poğaçası tarifi! Herkes tarifini isteyecek

Pofuduk pastane poğaçası tarifi! Herkes tarifini isteyecek

İlginizi Çekebilir

İlkokulda skandal! Engelli öğrenciyi kusmuğunu yemeye zorladılar

İlkokulda skandal! Engelli öğrenciyi kusmuğunu yemeye zorladılar

Yakayı fena ele verdi! Elindeki kağıtta yazanlar ülkeyi karıştırdı

Yakayı fena ele verdi! Elindeki kağıtta yazanlar ülkeyi karıştırdı

Spor ayakkabı, çanta, eşofman takımı... Çabasız şıklık sunan Puma spor giyimde %65'e varan indirim!

Spor ayakkabı, çanta, eşofman takımı... Çabasız şıklık sunan Puma spor giyimde %65'e varan indirim!

Aylık kirası 30 bin TL, aidatı 5 bin TL... Evini gezdirince gündem oldu

Aylık kirası 30 bin TL, aidatı 5 bin TL... Evini gezdirince gündem oldu

65 yaşındaki belediye başkanının 16 yaşındaki eşi tepki çekti

65 yaşındaki belediye başkanının 16 yaşındaki eşi tepki çekti

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.