Balığın en lezzetli hali mezgit tava tarifi! Çıtır çıtır mezgit tava nasıl yapılır?

Mezgit balığı bol yeşillikli ve soğanlı salatayla enfes bir lezzete kavuşuyor. Akşam yemeğinde pratik tarifler arayanlar için lezzetli ve doyurucu bir tarif olan mezgit tava gönüllere taht kuruyor.

MALZEMELER 1 kilo mezgit

2 su bardağı mısır unu

2 su bardağı buğday unu

3 adet yumurta sarısı

Kızartmak için sıvıyağ (isteğe göre 1-2 yemek kaşığı tereyağı)

Tuz, biber

TARİF Balıklarınızı ayıklayın.

Ayıkladığınız balıkları iyice yıkayın ve süzülmesi için süzgece alın. 2 ayrı tabağa buğday ve mısır ununu alın. Buğday ununun içine tuz koyarak iyice karıştırın.

Yumurta sarılarını bir kapta iyice çırpın. Balıkları önce buğday ununa sonra yumurtaya bulayın, en son mısır ununa bulayarak tereyağı katılmış kızgın yağda kızartın.

AFİYET OLSUN!

