Balığın faydaları nelerdir? Denizden gelen sağlık ve vitamin kaynağı...

Türkiye 3 tarafı denizlerle kaplı bir ülke olmasına rağmen balık tüketimi ne yazık ki istenilen düzeyde gerçekleşmiyor. Beslenme Danışmanı Diyetisyen Ceren Çetin Asdemir, balık tüketmenin sağlığa olan faydaları hakkında bilgi verdi, balık tüketiminin artırılması konusunda vatandaşları uyardı. Balığın faydalarını alabilmek için taze ve düzenli bir şekilde tüketmek şart. Bakalım balığın faydaları nelermiş...

BALIĞIN FAYDALARI NEDİR?

Balık başta olmak üzere deniz ürünleri sağlıklı bir diyetin vazgeçilmez parçalarından biridir. Kaliteli bir protein kaynağı olmakla birlikte, kalp ve damar hastalıklarına neden olabilen doymuş yağ asitleri bakımından fakirdir. Pek çok araştırma; balık ve özellikle balık yağı tüketmenin kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyucu olduğunu ortaya koymaktadır. Balık yağında bulunan Omega 3 yağ asitlerinin düzenli tüketimi;

• Kardiyak ritim bozukluklarını düzenlemeye yardımcıdır.

• Kan basıncını düzenler.

• Damar yapısının korunmasına yardımcı olmaktadır.

• Omega 3 yağ asitlerinin yüksek dozlarının kontrollü tüketimiyle yüksek kan trigliserid düzeylerinin düştüğü ve inflamasyonun baskılandığı bilinmektedir.

Yapılan çalışmalarda haftalık 2 gr balık kökenli Omega 3 tüketmenin kalp hastalığı riskini 3 kat azalttığı görülmüştür. Haftada en az 2 kez balık tüketmenin; felç, depresyon, alzheimer ve diğer kronik hastalıkların önlenmesinde etkili olduğu bilinmektedir. Ayrıca hamilelik ve emzirme döneminde bebeğin başta beyin olmak üzere sinir sistemi gelişiminde Omega 3 yağ asitlerinin bir başka deyişle balık tüketiminin oldukça önemli olduğu görülmüştür.