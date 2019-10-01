Balığın faydaları nelerdir? İşte balık yemenin 10 faydası

Omega-3 deposu olan balık, kış mevsiminin en sağlıklı yiyeceği. Zengin içeriğiyle vücudu adeta yenileyen balık, beyin gelişiminden depresyon tedavisine kadar katkı sağlıyor.

Maksimum fayda sağlayabilmek adına balıklarda pişirme şekli oldukça önemlidir. En sağlıklı pişirme şekilleri vitamin ve mineral kaybını en aza indiren buğulama, fırınlama, ızgara şeklindedir.

Diyetinize kolaylıkla ekleyebileceğiniz, özellikle çocuklara ya da balık sevmeyen/tüketmekte zorlanan bireylere de alternatif olan Balık çorbası tarifini denemelisiniz!

Malzemeler:

1 adet palamut balığı

1 küçük boy patates

1 orta boy havuç

1 lt su

Tane karabiber

1 küçük boy soğan

2 yemek kaşık tam buğday unu

1 adet yumurta sarısı

1 adet limon suyu

tuz

2 yemek kaşık zeytinyağı

Hazırlanışı:

Havuç ve patatesleri küp küp doğrayıp zeytinyağında 5 dakika soteleyin. Üzerine fileto haline getirilmiş, küp şeklinde doğranmış balıkları ekleyip 5 dakika kadar daha soteleyin. Bir lt kadar sıcak suyu ve tane karabiberleri tencereye alın ve 10 dakika boyunca kaynamaya bırakın. Unu az su ile karıştırıp çorbaya ekleyin. Yumurta sarısını limon suyu ile çırparak çorbaya yavaş yavaş ilave edin. Havuç ve patateslerin yumuşamasına göre ocaktan alıp tuzunu ilave edebilirsiniz. İsteğe göre maydanoz eklenebilir.

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