Balık kafesleri yırtıldı, oltasını alan baraja koştu

Haberi alan vatandaşlar ise balıkları yakalayabilmek için oltasını alıp barajın yolunu tuttu.

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde Karadere Çayı üzerinde sulama amacıyla 1998 yılında inşa edilen Karadere Barajı’nda Türk somonu üretimi yapan firmalardan birine ait kafeslerde yırtılma meydana geldi. Kafeslerden 8 tanesinin yırtılması neticesinde binlerce somon firar edince oltasını alan baraj gölüne koştu. Kastamonu’nun merkez ve Taşköprü ilçeleri başlat olmak üzere çevre ilçelerden de çok sayıda gelen olta balıkçıları, kilolarca yakaladıkları balıkları evlerine götürdü.

Sabahın erken saatlerinde baraj gölünde balık avına çıkan olta balıkçıları, bu vesile ile yurt dışına ihraç edilen balığın tadına bakma imkanı da buldu.

RUSYA VE JAPONYA’YA İHRAÇ EDİLİYOR

Karadere Barajı’nda su ürünleri yetiştiriciliğinin serbest bırakılması üzerine kurulan tesislerde Türk somonu üretimi ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Türk somonu, başta Rusya ve Japonya olmak üzere birçok Avrupa ülkesine de ihraç ediliyor.

“BALIK TESİSLERİNDEKİ AĞLARIN PATLAMASI SONUCU BARAJ ALABALIKLA DOLDU”

İstanbul’dan emekli olduktan sonra Taşköprü ilçesine yerleştiğini ve Karadere Barajı’na da balık tutmaya geldiğini ifade eden Hakkı Altunlu, “Balık tesislerindeki ağların patladığını söylüyorlar. Bizlerinde sonradan haberi oldu. İki gündür falan burada barajda balık tutuyoruz. Balığın tadı lezzetli, bir de balık tutmanın zevki de çok farklı. Bakın şu anda balık oltaya geldi, çekiyorum. Gelen alabalık. Alabalık tesisi var burada, ağlardan patlayınca sürekli alabalık geliyor oltaya” dedi.

“ALABALIK AĞLARDAN KAÇTIĞI İÇİN DAHA ÇOK ALABALIK VE SOMON TUTUYORUZ”

Kastamonu’dan balık tutmaya geldiğini belirten Birol Çığlıoğlu ise, “Tesislerin balık ağları patlamış diye duyduk, biz de haber alınca geldik buraya, bir hayli balık da tuttuk. Daha öncesinden de geliyorduk buraya fakat çok fazla tutamıyorduk, ancak 3-5 tane tutabiliyorduk. Hava aydınlanırken sabah geldik, bayağı da balık tuttuk. Nasibimizi aldık, az sonra da gideceğiz. Barajın içerisinde kafesler var, herhalde o kafesler patlamış ya da yırtılmış. Nasıl oldu tam olarak bilemiyorum ama balıklar hep kaçmış. Daha önce buradan kime olmazdı, belki 3-5 kişiyi ancak bulabilirdiniz. Fakat şimdi herkes geliyor, dolmuş durumda. Küçük olanları salıyoruz, belli bir boyut altında olanları. Zaten bayağı bir balık tutuyoruz, oltaya geliyor. Sazan var, alabalık kaçtığı için daha çok alabalık geliyor, somon geliyor” diye konuştu.

“BARAJDA DAHA ÇOK ALABALIK TUTUYORUZ”

Taşköprü ilçesinden baraja balık tutmaya gelen Mehmet Acar da, “Barajda bulunan tesislerdeki ağların patlaması sonucu bizler de nasibimiz neyse alalım dedik. Barajda balık tutma yasağı da gelmek üzere. Şimdilik güzel, balık da tutuyoruz. Herkes nasibini almak üzere baraja balık tutmaya gelmiş. Barajda alabalık tutuyoruz şu anda, sazan da var, somon da var. Bugün bereketli bir gün geçiriyoruz. Nasibimiz ne ise onu tutacağız, barajdaki tesislerdeki ağların patlaması sebebiyle barajda balık yaylımı olmuş, duyan baraja balık tutmaya geliyor” şeklinde konuştu.

