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  4. Balık ölümlerinin görüldüğü Bolu'daki Gölköy Barajı'ndan numune alındı

Balık ölümlerinin görüldüğü Bolu'daki Gölköy Barajı'ndan numune alındı

04.10.2022 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vali Erkan Kılıç: - "Bunların tahlil ve araştırmaları laboratuvarlarda yapılacak. Ona göre sonuç ortaya çıkacak"

Bolu'nun içme suyu ihtiyacının karşılandığı Gölköy Barajı'nda yaşanan balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı.

Gölköy Barajı'nda kıyıya vuran ölü balıkları gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

Bölgeye gelerek inceleme yapan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, ölü balıklardan ve sudan numune aldı.

Bolu Valisi Erkan Kılıç, gazetecilere, balık ölümlerinin neden kaynaklandığını tam bilemediklerini söyleyerek, "Şu anda İl Tarım ve Orman ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü personeli orada araştırma yapıyor. Numuneler alındı. Bunların tahlil ve araştırmaları laboratuvarlarda yapılacak. Ona göre sonuç ortaya çıkacak." dedi.

Konuyu takip ettiklerini vurgulayan Kılıç, "İnşallah çok olumsuz bir şeyle karşılaşmayız. Şu anda olay inceleme boyutunda. Bakıp değerlendireceğiz, hangi adımları atmamız gerekiyorsa ona göre adım atmaya çalışacağız." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
çevre ve şehircilik il müdürlüğü numune

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