Balık sezonuna merhaba! Eylül ayında hangi balıklar yenilebilir?

Av yasağı 1 Eylül itibariyle sona erdi, balıkçılar ağlarını denize gönderdi. Çeşitli vitamin ve mineraller açısından zengin olan balık, doktorlarında sağlıklı beslenme adına sık sık tavsiye ettiği besin türlerinden biri. Ancak sağlıklı beslenmek istiyorsanız dikkat etmeniz gereken bir unsur var o da mevsimsellik. Balık için de bu konu geçerliliğini koruyor sevgili okur.

Balığın lezzeti mevsimlere ve aylara göre farklılık gösterir. Mevsimsel özellikler, hava durumu balığın tadını belirleyen unsurlardır. Neredeyse her ayın kendine has balık türü bulunur.

Balık sezonunun açılmasıyla her balık türünün taze olduğu düşüncesine kapılmayın. Eylül ayında tüketilmesi gereken balıkların listesi ise şu şekilde.

