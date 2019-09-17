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Balık sezonuna merhaba! Eylül ayında hangi balıklar yenilebilir?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 17.09.2019 10:36 | Son Güncelleme

Eylül ayıyla beraber balık sezonuna da merhaba dedik. Sağlıklı beslenmek isteyenlerin vazgeçilmezlerinden olan balık, yüksek oranda kalsiyum, folik asit, omega-3, fosfor gibi mineralleri içerir. Hem lezzetli hem de sağlıklı olması bakımından tercih edilen balıkları doğru zamanda tüketmek de oldukça önemli. Mynet Yemek olarak her ayın özel balıklarını sizlerle paylaşacağız. Eylül ayının taze ve lezzetli balıklarını sizler için bir araya getirdik.

Av yasağı 1 Eylül itibariyle sona erdi, balıkçılar ağlarını denize gönderdi. Çeşitli vitamin ve mineraller açısından zengin olan balık, doktorlarında sağlıklı beslenme adına sık sık tavsiye ettiği besin türlerinden biri. Ancak sağlıklı beslenmek istiyorsanız dikkat etmeniz gereken bir unsur var o da mevsimsellik. Balık için de bu konu geçerliliğini koruyor sevgili okur.

Balığın lezzeti mevsimlere ve aylara göre farklılık gösterir. Mevsimsel özellikler, hava durumu balığın tadını belirleyen unsurlardır. Neredeyse her ayın kendine has balık türü bulunur.

Balık sezonunun açılmasıyla her balık türünün taze olduğu düşüncesine kapılmayın. Eylül ayında tüketilmesi gereken balıkların listesi ise şu şekilde.

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