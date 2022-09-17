YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Iğdır
  4. Balık yemeyen balıkçıllar hayvan sürüleriyle yaşamlarını sürdürüyor

Balık yemeyen balıkçıllar hayvan sürüleriyle yaşamlarını sürdürüyor

17.09.2022 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özellikle büyükbaş hayvan sürülerinin yanında yaşayıp böceklerle beslenerek yaşamını sürdüren sığır balıkçılları, oluşturdukları manzarayla fotoğrafçıları cezbediyor - KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban: - "Sığır balıkçılları bilinen diğer balıkçıl türlerinin aksine balıkla beslenmeyi çok tercih etmiyor. Özellikle sığır ve koyun sürüleri ile çayır alanlarının etraflarında görülen bir balıkçıl türüdür"

HÜSEYİN YILDIZ - Türkiye'de sıklıkla görülen ve beslenme özellikleriyle tarım dostu olarak bilinen sığır balıkçıl kuşları, balık yemeden yaşamlarını sürdürmesiyle dikkati çekiyor.

Ülkenin en büyük milli parkı Ağrı Dağı Milli Parkı, zengin florası ve faunasıyla ilkbaharda çok sayıda yaban hayvanı türüne ev sahipliği yapıyor.

Yaklaşık 88 bin hektarlık arazisinde birçok kuş, sürüngen ile önemli bir bölümü kemirgen olan memeli türünü barındıran parkta balıkçılgiller (Ardeidae) familyasından bir kuş türü olan sığır balıkçılı (Bubulcus İbis) da yaşıyor.

Milli park bölgesindeki büyük ve küçükbaş hayvanlarla hayatlarını sürdüren kuşlar, tarıma sunduğu katkısı yönüyle de dikkati çekiyor.

Sığır balıkçılları, meralarda ve biçilmiş tarım arazilerinde otlayan, büyük ve küçükbaş hayvanların ürkütmesi sonucu kaçan böcek, sürüngen ve kemirgenleri yiyerek besleniyor.

Balık yiyerek beslenen balıkçıl kuşları familyasından olmasına rağmen balık yemediği belirtilen kuşların bu özelliği ise yaban hayatı çevresinde ilgi çekiyor.

- "Fotoğrafçıları cezbediyor"

KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, AA muhabirine, sığır balıkçıllarının soyunun tehlikede olmamasına rağmen doğadaki en ilgi çeken kuşlar arasında yer aldığını söyledi.

Bu kuşların genellikle hayvan sürülerinin yoğun olduğu alanlarda görülebildiğini belirten Çoban, "Sığır balıkçılları bilinen diğer balıkçıl türlerinin aksine balıkla beslenmeyi çok tercih etmiyorlar. Özellikle sığır ve koyun sürüleri ile çayır alanlarının etraflarında görülen bir balıkçıl türüdür." dedi.

Çoban, bu kuşların çiftçi dostu olarak bilindiğini ve bu özelliklerinden dolayı da yaşam alanlarında insanlar tarafından sevildiklerini söyledi.

Kuşların beslenme özelliklerini anlatan Çoban, şunları kaydetti:

"Balıkçılların özelliklerinden biri hayvan sürüleriyle birlikte havalanan böcekleri yiyerek besleniyorlar. Bir taraftan baktığınızda çiftçi ve tarım dostu olarak da tanımlayabiliriz. Genelde böcekler ve küçük memelilerle besleniyorlar. Bu bölge büyükbaş hayvancılıktan da geçinen bir bölge, özellikle büyükbaş hayvanların oluşturduğu büyük sürülerin verdiği görüntünün yanında bu tür kuşların olması da fotoğrafçıları cezbediyor."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Iğdır'da yaralı bulunan gri balıkçıl kuşu tedaviye alındıIğdır'da yaralı bulunan gri balıkçıl kuşu tedaviye alındı
Beşiktaş, İstanbulspor maçı hazırlıklarını tamamladıBeşiktaş, İstanbulspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Adana Demirspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladıAdana Demirspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Anahtar Kelimeler:
Iğdır balıkçıl kuşu

Iğdır Namaz Vakitleri 17 Eylül Cumartesi

İmsak
04:15
Sabah
05:39
Öğle
12:04
İkindi
15:33
Akşam
18:18
Yatsı
19:37
Iğdır ECZANELER
Iğdır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Büyükannesini öldürdü! Olay yaratan görüntüler

Büyükannesini öldürdü! Olay yaratan görüntüler

Müstehcen pozlarını satıyor! Eski kocasını ifşa etti

Müstehcen pozlarını satıyor! Eski kocasını ifşa etti

Ünlü isimler bu ürünleri kullanıyor! Saç sakal bakım rutininize mutlaka eklemelisiniz

Ünlü isimler bu ürünleri kullanıyor! Saç sakal bakım rutininize mutlaka eklemelisiniz

Cinsiyet değiştirmişti! Transparan tulumuyla pozu olay oldu

Cinsiyet değiştirmişti! Transparan tulumuyla pozu olay oldu

Futbol maçına vücut boyasıyla katıldılar! Aslında 'üstsüzlerdi'

Futbol maçına vücut boyasıyla katıldılar! Aslında 'üstsüzlerdi'

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.