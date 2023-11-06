YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Balıkçı ırmak kenarında pompalı tüfekle öldürüldü

Balıkçı ırmak kenarında pompalı tüfekle öldürüldü

06.11.2023 14:17 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da ırmak kenarında pompalı tüfekli saldırıya uğrayan 3 çocuk babası balıkçı, olay yerinde hayatını kaybederken, yakınları olay yerinde birbirine girince polis tarafları güçlükle ayırdı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi Mert Irmağı kenarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, amcasıyla birlikte denizde kayıkla balık tutarak geçimini sağlayan 3 çocuk babası Ferat Kılıç, kimliği belirsiz bir kişinin pompalı tüfekli silahlı saldırısına uğradı. Silahlı saldırgan olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık personeli yerde sırt üstü yatan Ferat Kılıç’ı kontrol ettiğinde olay yerinde hayatını kaybettiği tespit etti.

Acı haberi alan Kılıç’ın yakınları olay yerine koştu. Yakınlarının feryatları yürekleri dağlarken, bazıları da baygınlık geçirdi. Bir ara ölen şahsın yakınları arasında gerginlik çıktı. Taraflar birbirlerine saldırmaya kalktı. Polis olaya müdahale ederek onları ayırdı.
Ferat Kılıç’ın cansız bedeni otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Edirne jandarmasından uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltıEdirne jandarmasından uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Muğla’da görev yapan öğretmen takımı ile birlikte dünya ikincisi olduMuğla’da görev yapan öğretmen takımı ile birlikte dünya ikincisi oldu
Balıkesir Büyükşehir’den ’Seyit Onbaşı’ filmine davetBalıkesir Büyükşehir’den ’Seyit Onbaşı’ filmine davet
Anahtar Kelimeler:
Samsun

Samsun Namaz Vakitleri 6 Kasım Pazartesi

İmsak
05:37
Sabah
07:04
Öğle
12:23
İkindi
15:06
Akşam
17:32
Yatsı
18:54

Samsun Nöbetçi Eczaneler 6 Kasım Pazartesi

Merkez eczanesi
Havza
Esin eczanesi
Ilkadim
Hanife eczanesi
Canik
Salipazari eczanesi
Salipazari
Fakülte eczanesi
Atakum
Cansu eczanesi
Asarcik
Çakirlar eczanesi
Atakum
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Hayvanat bahçesini ziyaret eden kadına maymun saldırdı

Hayvanat bahçesini ziyaret eden kadına maymun saldırdı

Merrell outdoor bot indirimde! Su geçirmez, dayanıklı, rahat...

Merrell outdoor bot indirimde! Su geçirmez, dayanıklı, rahat...

Üniformalarının hasta ettiğini söylediler

Üniformalarının hasta ettiğini söylediler

Park halindeki araca çarptı! Hapşırdığını söyleyerek kendisini savundu

Park halindeki araca çarptı! Hapşırdığını söyleyerek kendisini savundu

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2'de indirim

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2'de indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.