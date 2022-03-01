Balıkçıların avlarına ortak olan yunuslar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

SİNOP (AA) - Sinop açıklarında avlanan balıkçı teknesinin etrafında toplanarak balıkçıların avlarına ortak olan onlarca yunusun görüntüsü, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Denize açılan balıkçılar, ağlarını tekneye topladıkları sırada ağın etrafında çok sayıda yunus belirdi.
Ağların dışında kalan balıkları avlamaya çalıştıkları görülen onlarca yunus, bu sırada bir balıkçı tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Yunusların telaşına martıların da eşlik ettiği anlar görüntülere yansıdı.
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