Balıkesir, 2 proje ile Akıllı Şehirler Kongresi’nde

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi’ne 2 proje ile katıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla ATO Congresium’da gerçekleştirilen “Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi”ne katıldı. Türkiye Belediyeler Birliği tarafından, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi’nde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi kurduğu stantta ’Veriye Dayalı Kent Yönetimi Projesi’ni, Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi ise ’Akıllı Sayaç Okuma Sistemi’ projesini tanıttı.

Akıllı şehirler lüks değil ihtiyaçtır

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açılışın ardından kongrede yer alan stantları ziyaret etti. İlçe belediye başkanlarının da katıldığı kongrede Büyükşehir Belediyesi’nin standında misafirleri ağırlayarak tanıtılan proje hakkında bilgi veren Başkan Yücel Yılmaz, "Dünyada yaşanan teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyor, şehrimizin dokusuna uygun planlama ve yaklaşımlarla Balıkesir’in geleceğini dijital dönüşüm ile güçlendiriyoruz. Akıllı şehirlerin lüks değil şehrimiz için bir ihtiyaç olduğunun şuuruyla çalışmalarımıza yön veriyoruz" dedi.