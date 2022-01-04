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Balıkesir açıklarında 29 düzensiz göçmen kurtarıldı

04.01.2022 22:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir açıklarında 29 düzensiz göçmen kurtarıldı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 29 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Ayvalık ilçesi açıklarındaki fiber tekne ve can salı içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan ekipler, bölgeye hareket etti.

Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 29 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenlerin, Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı Merkezine götürüldüğü öğrenildi.

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