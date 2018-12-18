Balıkesir Baltok 1 - 1 Çaykur Rizespor (Ziraat Türkiye Kupası)

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Balıkesirspor, evinde Rizespor'u ağırladı. Mücadele, Gladky ve Sedat Şahintürk'ün golleriyle 1-1 sonuçlandı.

Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmazken, Rizespor 59. dakikada Oleksandr Gladky'in penaltıdan bulduğu golle 1-0 öne geçti.

dakikada Balıkesirspor'da Sedat Şahintürk sahneye çıktı ve skoru 1-1'e getirdi. Bu gol, aynı zamanda maçın sonucunu belirledi.

Bu sonuçla, ilk maçı 2-0 kazanan Balıkesirspor, adını bir üst tura yazdırdı.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada gelişen Balıkesirspor Baltok atağında Furkan Çil'in yaklaşık 25 metreden attığı şut kale direğinin üstünden auta çıktı.

11. dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında Gladkyy ceza sahasına ortaladı. Süleyman Koç'un gelişine yaptığı sert vuruşta Kaleci Atilla Özmen meşin yuvarlağı güçlükle çeldi. Dönen topu defans uzaklaştırdı.

14. dakikada gelişen Balıkesirspor Baltok atağında Mehmet Boztepe'nin kale sahası içinde bulunan Steve Beleck’e gönderdiği top kaleci Samir Ujkanı’nin bakışları arasından kale direğini sıyırarak auta çıktı.

24. dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında Robin Yalçın'ın ceza sahası üstünden attığı şut defansa çarparak kornere çıktı.

28. dakikada gelişen Balıkesirspor’un korner atışında kafalardan seken topa en son Steve Beleck vurdu. Top kale direğine çarparak auta çıktı.

35. dakikada Balıkesirspor Baltok’lu Cumali Bişi'nin yaklaşık 20 metreden attığı şut kaleci Samır Ujkanı’de kaldı.

45. dakikada Cüneyt Köz’ün pasında topla buluşan Steve Beleck'in ceza sahası önünde yaptığı ser vuruşta meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı.

53. dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında Mustafa Saymak'ın ceza sahası üstünden attığı şut kale direğinin dibinden auta çıktı.

58. dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında Uğur Aygören ceza sahası içinde Mustafa Saymak'ı düşürdü. Hakem Koray Gencerler penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Oleksandr Gladkyy topu filelerle buluşturdu. 0-1

60. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Steve Beleck'in attığı şut kale direğinden auta çıktı.

75. dakikada Steve Beleck'in pasında topla buluşan Sedat Şahintürk'ün yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

90+2. dakikada Muhammed Ali Doğan'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top direkten döndü. Direkten dönen meşin yuvarlağı defans uzaklaştırdı.