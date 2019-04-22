SPOR

Balıkesir Baltok 7 - 1 Kardemir Karabükspor (Spor Toto 1. Lig)

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 22.04.2019 21:25 | Son Güncelleme

Spor Toto 1. Lig’in 30. hafta müsabakasında Balıkesirspor Baltok ile Kardemir Karabükspor karşı karşıya geldi. Müsabakayı Balıkesirspor Baltok 7-1 kazandı.

Balıkesir Baltok 7 - 1 Kardemir Karabükspor (Spor Toto 1. Lig)

Balıkesirspor, 4 maçlık 3 puan hasretini farklı Kardemir Karabükspor galibişetiyle sona erdirdi. Kırmızı Beyazlılar, sahadan 7-1 galip ayrıldı.

Ev sahibi ekibi galibiyete taşıyan isimler, Steve Beleck (17, 39, 45), Foxi (20), Mahatma Otoo (36, 48) ve Nizamettin Çalıkkan (45+4 penaltı) oldu.

Balıkesirspor bu galibiyetle puanını 39'a çıkardı ve 11. sıraya yükseldi. Küme düşmesi haftalar öncesi kesinleşen Karabükspor ise puansız durumda.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada ceza sahası içinde Foxi’nin ortaladığı topa Glumac’ın kafa vuruşunda top kale direği yanından auta çıktı.
17. dakikada gelişen Balıkesirspor Baltok atağında Glumac’ın ortasına ceza sahası içinde topla buluşan Steve Beleck’in plasesi kaleci Ferhat’ın solundan filelerle buluştu. 1-0
20. dakikada gelişen Balıkesirspor Baltok atağında Sedat Şahintürk’ün ceza sahasına ortaladığı topu uzaklaştıramayan Karabük defansı topu Foxı’nin önüne bıraktı. Foxi düzgün bir vuruşla golü attı. 2-0
29. dakikada gelişen Kardemir Karabükspor atağında sağ kanattan ortalanan topa Arif Bostancı’nın kafa vuruşunda kaleci Vukovic çelerek, golü önledi.
36. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında ceza sahası içinde Foxi’nin şutunu kaleci Ferhat çeldi. Dönen topu Mahatma Otoo düzgün bir vuruşla ağlarla buluşturdu. 3-0
39. dakikada Balıkesirspor Baltok atağında Foxı’nin pasını Steve Beleck ağlarla buluşturdu. 4-0
45. dakikada gelişen Balıkesirspor Baltok atağında Nizamettin Çalışkan’nın ortasını Steve Beleck ağlarla buluşturdu. 5-0
45+1. dakikada Balıkesirspor atağında Sedat Şahintürk’ü kaleci Ferhat düşürdü. Hakem Yakup Özhan penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Nizamettin Çalışkan topu ağlarla buluşturdu. 6-0
48. dakikada Balıkesirspor Baltok atağında Sedat Şahintürk’ün ortasında Mahatma Otoo topu ağlarla buluşturdu. 7-0
75. dakikada gelişen Kardemir Karabükspor atağında atılan uzun topu Batuhan Kurt kaleci Asil Kaan’ın üzerinden aşırtarak, ağlarla buluşturdu. 7-1

Stat: Atatürk
Hakemler: Yakup Özhan xxx, Engin Erdem xxx, Hasan Hüseyin Tetik xxx
Balıkesirspor Baltok: Vukovic xx (Asil Kaan dk. 51 xx), Okan Alkan xx, Cüneyt Köz xx, Tomislav Glumac xx, Doğa İşeri xx, Cumali Bişi xxx (Muhammed Ali dk. 46 xx), Nizamettin Çalışkan xx (Oğuzhan Çapar dk. 60 xx), Foxi Ketheovama xx, Sedat Şahintürk xx, Mahatma Otoo xx, Steve Beleck xxx
Kardemir Karabükspor: Ferhat Yılmaz x (Furkan Kaçar dk. 58 x), Fatih Tultak xx (Sezer Gündüz dk. 81 ?), Berkay Yılmaz xx, Abdullah Sezgin xx, Doğukan Sabih xx, Can Sıkılmaz xx, Emre Eser xx, Batuhan Kurt xx, Cihan Aydın xx, Arif Bostancı x (Ahmet Karadayı dk. 58 x), Berk Kervankıran xx
Goller: Steve Beleck (dk. 17, 39 ve 45), Foxi Ketheovama (dk. 20 ve 48), Mahatma Otoo (dk. 36), Nizamettin Çalışkan (dk. 45+1) (Balıkesirspor Baltok), Batuhan Kurt (dk. 75) (Kardemir Karabükspor)
Sarı kartlar: Doğukan Sabih, Ferhat Yılmaz (Kardemir Karabükspor), Nizamettin Çalışkan, Muhammet Ali (Balıkesirspor Baltok)

PARTNEREn çok zengin bu kentte!En çok zengin bu kentte!
Osmanlı'dan müthiş geri dönüş!Osmanlı'dan müthiş geri dönüş!
Altınordu UNICEF ile iş birliği yapacakAltınordu UNICEF ile iş birliği yapacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Baltok Kardemir Karabükspor Spor Toto 1. Lig

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

Son dakika: Kağıthane'de 4 katlı bir bina çöktü

Son dakika: Kağıthane'de 4 katlı bir bina çöktü

'Ben bunu çocuklara nasıl anlatacağım?'

'Ben bunu çocuklara nasıl anlatacağım?'

Ve Mbappe'yi açıkladı! Real Madrid sözleri

Ve Mbappe'yi açıkladı! Real Madrid sözleri

Fenerbahçe taraftarını çıldırtacak olay

Fenerbahçe taraftarını çıldırtacak olay

Hiç oynamadı ama devler onu istiyor

Hiç oynamadı ama devler onu istiyor

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Beşiktaş'ın teklifini açıkladı!

Beşiktaş'ın teklifini açıkladı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

1. Lig'de inanılmaz maç! 90+9'da galibiyet

1. Lig'de inanılmaz maç! 90+9'da galibiyet

Hocası açıkladı! 'G.Saray'da oynayabilir'

Hocası açıkladı! 'G.Saray'da oynayabilir'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Balıkesir Baltok 7 - 1 Kardemir Karabükspor (Spor Toto 1. Lig)

1. Lig'de 8 gollü müthiş maç!

Birevim Elazığspor 1 - 2 Osmanlıspor (Spor Toto 1. Lig)

Osmanlı'dan müthiş geri dönüş!

Altınordu UNICEF ile iş birliği yapacak

Altınordu UNICEF ile iş birliği yapacak

Adana Demirspor 2 - 2 Altay (Spor Toto 1. Lig)

Altay Adana'da geri döndü

Altınordu 1 - 2 Ümraniyespor (Spor Toto 1. Lig)

Ümraniye play-off aşkına!

Fuat Çapa: Beşiktaş, Ocak ayında Mehmet Özcan'ı transfer etmek istedi

Beşiktaş'ın teklifini açıkladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.