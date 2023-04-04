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  4. Balıkesir Burhaniye’de cinayet zanlısı iki kişi tutuklandı

Balıkesir Burhaniye’de cinayet zanlısı iki kişi tutuklandı

04.04.2023 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, 3 gün önce yaşanan Ergüden Akgün cinayetinde gözaltına alınan 4 kişiden ikisi tutuklanırken, bir kişi de aranıyor.

Mahkeme Mahallesi Eski Han Sokak’ta meydana gelen olayda 54 yaşındaki Ergüden Akgün, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğrarken olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Olaydan sonra yoğun bir çalışma içine giren Burhaniye Emniyet Müdürlüğü ekiplerince T.G.(51), R.K(34),A.K.41) ve R.Y.(55) gözaltına alındı. Gözaltındaki 4 kişiden T.G. ve R.K. mahkemece tutuklanırken, A.K. ve R.Y. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Olay sırasında silahı kullandığı iddia edilen E.G.(28) de aranıyor.

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