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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın mazbatasını aldı

AA AA
03.04.2024 14:21
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CHP'den Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ahmet Akın, mazbatasını alarak görevine başladı.

Balıkesir Öğretmenevi'nde düzenlenen törende mazbatasını alan Akın, yaptığı konuşmada, belediyeyi yönetirken iddialı, adaletli ve herkese eşit olacaklarını, kimseyi kırmadan, ötekileştirmeden görev yapacaklarını ifade etti.

Akın, "Balıkesir'de kurduğumuz ve ısrarla söylediğimiz Kuvayımilliye ittifakına gönül veren AK Parti'li, MHP'li, İYİ Partili, Saadet Partili, DEVA Partili ve Gelecek Partili kardeşlerime teşekkür ediyorum." dedi.

Şimdi gece gündüz demeden arı gibi çalışma zamanı olduğunu dile getiren Akın, "Makamda oturup tebrikleri kabul eden bir belediye başkanı değil, ilçelerde, köylerde, mahallelerde, emekçilerle, çalışanlarla, memurlarla, iş dünyamızla birlikte olan, çalışkan bir belediye başkanı olacağım." ifadesini kullandı.

Seçim kampanyasında, belediyede particilik olmayacağını söylediğini hatırlatan Akın, şunları kaydetti:

"Bazı hadsizler, kendini bilmezler, maalesef benim bilgim dışında belediye binasına parti bayrağı astılar. CHP'li olmaktan gurur duyuyorum ama partimizin bayrağının yeri belediyenin binası değildir. Belediyedeki partimizin olacaksa bayrağı Türk bayrağıdır. Belediye binasına CHP bayrağı asan kişiler hakkında savcılığa şikayette bulundum. Kamuya ait binaya herhangi bir parti bayrağı asılmaz, oraya asılacak tek bayrak ay yıldızlı şanlı Türk bayrağıdır."

Törende, CHP'den merkez ilçelerde göreve seçilen Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık ve Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli'ye de mazbataları verildi.

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