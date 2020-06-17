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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz’dan, Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen’e ziyaret

ISPARTA HABERLERİ  | 17.06.2020 14:11 | Son Güncelleme

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve beraberindeki heyet Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i ziyaret etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve beraberindeki heyet Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i ziyaret etti. Ziyarette karşılıklı görüş alışverişi ve yatırımlar ele alındı.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yasin Sagay, 19 ve 23.dönem Balıkesir Milletvekili ve Başkan Danışmanı Cemal Öztaylan, Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy ile Başkan Danışmanı Kemal Aydın eşlik etti.
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile birlikte ticaret ve sanayi odalarında görev yaptıklarını dile getiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “Gül Festivalinde Isparta yalnız geçirmesin, ziyaret edenleri olsun istedik. Covid-19 dolayısıyla şehirlerde bir hüzün var. Ziyaretimizde belediyecilik konusunda istişarelerde bulunduk. Misafirperverliklerinden dolayı belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade eden Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, Isparta ile ilgili ne gibi çalışmalar yapılabileceği konularının ele alındığını söyledi. Başkan Şükrü Başdeğirmen, “Büyükşehir Belediye Başkanımızın ve diğer belediye başkanlarımızın tecrübelerinden de istifade ederek şehrimize neler yapabileceğimizi ele alıyoruz. İstişareler bizim için çok önemli. Bunları yapmazsak, başka yerlerdeki güzellikleri görmek ve onlara uyabilmek, örnek almak çok fazla kolay olmayacaktır. Bizler bu tip şeylere açığız. Bizlerde en kısa sürede şehrinizi ve bölgenizi görmek istiyoruz” görüşlerinde bulundu.
Isparta’nın bir tarım bölgesi olduğunu, Balıkesir’de de tarıma yönelik önemli çalışmaların yapıldığını hatırlatan Başkan Başdeğirmen, bunun bazı konularda karşılıklı fikir üretmeye fayda sağlayacağını dile getirdi. Başdeğirmen, “Covid-19 dolaysıyla gül hasadı dönemini buruk bir şekilde geçiriyoruz. Bu dönemde sizleri şehrimizde görmek bizleri mutlu etti. İnşallah içerisinde bulunduğumuz pandemi dönemi en kısa sürede geçer, sizlerle çok daha güzel ve mutlu günlerde de beraber olmak isteriz. Festivalimizi yapamadık, sizlerin gelmesi bizler için bir festival oldu” ifadelerinde bulundu.
1,5 ay sonra başlayacak olan lavanta sezonunu hatırlatan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Lavanta sezonumuz için şimdiden sizleri davet etmek istiyorum. Isparta’mızın güzel yerleri var, buraları göstermek isterim. Ziyaretinizden dolayı memnun olduk, inşallah birliğimiz, beraberliğimiz, bu istişarelerimiz daim olsun. Buradan tüm Balıkesirli dostlarımıza, vatandaşlarımıza selam ve sevgilerimi iletmek istiyorum” görüşlerinde bulundu.

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