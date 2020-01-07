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  4. Balıkesir Büyükşehir Çağrı Merkezi 100 binin üzerinde çağrı cevapladı

Balıkesir Büyükşehir Çağrı Merkezi 100 binin üzerinde çağrı cevapladı

BALIKESİR HABERLERİ  | 07.01.2020 11:09 | Son Güncelleme

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi personeli, 7 gün 24 saat Balıkesirliler için görev başında bekliyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi personeli, 7 gün 24 saat Balıkesirliler için görev başında bekliyor. Vatandaşların, belediyeyle olan işlemlerini bir telefonla çözüme kavuşturan çağrı merkezinde geride bıraktığımız yıl 100 binin üzerinde çağrı cevaplandı.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığına bağlı olarak görev yapan 444 40 10 numaralı çağrı merkezi, 7 gün 24 saat vatandaşların aramalarına cevap veriyor. Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi’nde vatandaşların istek ve şikâyetleri kayıt altına alınarak takibi gerçekleştiriliyor, işlerin yapılıp yapılmadığı kontrol edilerek tamamlanmasını sağlanıyor. Aynı zamanda kurumsal aramaları da gerçekleştiren çağrı merkezi personeli; sosyal medya ve Whatsapp İhbar Hattı üzerinden gelen talepleri cevaplandırıyor. Vatandaşlara sorunlarının çözümünde de yol göstericilik yapan çağrı merkezi personeli 2019 yılında 102 bin 914 çağrıya cevap verdi.

Bürokrasiye takılmadan işlemler tamam
Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi, 2020 yılında da 444 40 10 numaralı hatta vatandaşların çağrılarını bekliyor olacak. Vatandaşların belediye işlerinde bürokrasi engeline takılmadan daha çabuk geri dönüş alabilmesini sağlamak için çalışan çağrı merkezi, telefonda aldığı taleplere ürettiği çözümler ile birlikte işlerinin yoğunluğunda belediyeyi ayaklarına getiriyor.

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