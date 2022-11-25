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Balıkesir Büyükşehirden muhteşem "Sonbahar Konserleri"

25.11.2022 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, sonbaharı muhteşem konserlerle taçlandırdı. Emir Can İğrek ile kapanış yapan Büyükşehir Belediyesi konserine, İğrek’in hayranları büyük ilgi göstererek, salonu tıka basa doldurdu.

Balıkesir Büyükşehirden muhteşem "Sonbahar Konserleri"

Balıkesir’de sosyal hayatı canlandıran programlarına ara vermeden devam eden Büyükşehir Belediyesi; 23, 24 ve 25 Kasım günlerinde muhteşem konserler düzenledi. “Sonbahar Konserleri” adı altında gerçekleştirilen programlar, Balıkesir Üniversitesi Çağış Yerleşkesi'nde R&B, pop ve Türkçe rap tarzlarında söylediği şarkılarıyla Güneş konseriyle başladı. Ertesi gün de Öğretmenler Günü’ne özel sevilen sanatçı Ferhat Göçer konseri Şehit Turgut Salonu’nda binlerce öğretmen ve ailelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Konserlerin son gününde ise Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde son dönemin en sevilen sanatçılarından Emir Can İğrek hayranları salonu tıka basa doldurdu.

Muhteşem bir atmosferde gerçekleştirilen konserlerin öncesinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı sanatçılarından Yusuf Dede, Beyza İrtük ve Ezgi Abacı da en sevilen şarkılardan oluşan repertuarlarıyla seyircilere müzik ziyafeti yaşattı. “Özel günler Balıkesir’de güzel” diyerek birçok konser, söyleşi, sergi, defile, şölen ve festival düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, şehrin sosyal hayatını hareketlendirmeye devam edecek.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TAMAMLAYACAK

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde, Emir Can İğrek konserinin düzenlendiği spor salonunun da dahil olduğu, içerisinde yüzme havuzu ve açık spor alanlarının bulunduğu kompleks; Üniversite ve Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanacak protokol çerçevesinde hem Üniversite hem de Büyükşehir Belediyesi kullanımında olacak. Alan, hem üniversitelilerin hem de vatandaşların kullanımına açık olacak. (İHA)

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