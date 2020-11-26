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Balıkesir'i derbi heyecanı sardı

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 26.11.2020 13:48 | Son Güncelleme

TFF 1. Lig'in 11. haftasında 29 Kasım'daki Balıkesir derbisinde Royal Hastanesi Bandırmaspor ile Aydeniz Et Balıkesirspor karşı karşıya gelecek.

Balıkesir'i derbi heyecanı sardı

TFF 1. Lig'in 11. haftasındaki Royal Hastanesi Bandırmaspor-Aydeniz Et Balıkesirspor maçı dolayısıyla Balıkesir'i derbi heyecanı sardı.

Ligde geçen hafta deplasmanda Tuzlaspor'u 6-0 yenerek 7 maç sonra kazanan 8 puanlı Bandırmaspor ile 4 galibiyet, 2 beraberlikle 14 puan toplayan Balıkesirspor, 29 Kasım Pazar günü saat 13.30'da Bandırma 17 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

Balıkesir derbisinde 34. randevuya hazırlanan her iki ekipten Bandırmaspor'un bu maçlarda 12 galibiyeti bulunuyor. Söz konusu müsabakalarda Balıkesirspor 8 galibiyet alırken, 13 maç berabere bitti. İki Balıkesir ekibinin 19 Şubat 2017'deki son lig randevusunda Balıkesirspor, Bandırmaspor'u 5-0 mağlup etmişti.

ARSLAN: GÜZEL BİR DERBİ OLACAK

Balıkesirspor Kulübü Başkanı Ümit Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hafta sonu güzel bir derbi olmasını diledi.

Rakipleri Bandırmaspor'un moral olarak şu anda iyi bir durumda olduğunu söyleyen Arslan, şöyle konuştu:

"Öncelikle birlik ve beraberlik içinde Balıkesir'e yakışır bir maç olmasını diliyorum. Güzel bir derbi olacak, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi nasılsa Balıkesirspor-Bandırmaspor da aynı şekildedir. Taraftarlarımız pazar günkü derbiyi bekliyor. Güzel bir futbol izleyeceğimizden şüphemiz yok. Kentimizde iki takımın 1. Lig'de olması çok güzel, inşallah birimizden biri şampiyon olur ya da uzun yıllar bu ligde beraber mücadele ederiz. Futbol birleştirici bir camiadır, önemli olan birlik ve beraberlik içinde şehrimize katkı sağlamaktır."

GÖÇMEZ: ÇOK ZOR ŞARTLARDA MÜCADELE EDİYORUZ

Bandırmaspor Kulübü Başkanı Onur Göçmez, Balıkesirspor maçına galibiyet parolasıyla çıkacaklarını belirtti.

Göçmez, saha avantajlarını kullanmak istediklerini dile getirerek, "Takımımızdaki gücü biraz daha üst seviyeye çıkartacağız. Bundan sonraki bütün maçları almayı hedefliyoruz. Açık ara ligde kalmayı planlıyoruz. Bizim takımımız çok iyi bir takım, herkesin sahip çıkması lazım. Çok zor şartlarda mücadele ediyoruz. Her iki takımın da bu ligde kalması lazım, bir ilin iki takımı bu ligde çok daha büyük işler yapar, birbirini destekler. İnşallah hak eden kazansın" ifadelerini kullandı.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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