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Balıkesir merkezli FETÖ soruşturmada 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı

27.05.2021 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir merkezli FETÖ soruşturmada 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir merkezli 21 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, FETÖ'nün mahrem imamlarıyla irtibatlı oldukları öne sürülen zanlılara yönelik 21 ilde çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda 27'si polis, 5'i polislik mesleğinden ihraç ya da emekliye ayrılan 32 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
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