YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Balıkesir Tüm Bel-Sen de Demiray,güven tazeledi

Balıkesir Tüm Bel-Sen de Demiray,güven tazeledi

BALIKESİR HABERLERİ  | 01.03.2020 15:49 | Son Güncelleme

Burhaniye’de Tüm Bel-Sen Balıkesir Şube’sinin 7.olağan genel kurulunda İlker Omar Demiray güven tazeledi.

Burhaniye’de Tüm Bel-Sen Balıkesir Şube’sinin 7.olağan genel kurulunda İlker Omar Demiray güven tazeledi. Tek listeyle gidilen seçimlerde, oy kullanan 17 delegenin oyunu alan Burhaniye Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü İlker Omar Demiray, ikinci defa şube başkanı olurken, seçime katılanlara teşekkür etti.
Tüm Bel-Sen Balıkesir Şube Başkanlığının 7.olağan kongresi Burhaniye Hüsnü Pazarbaşı Kültür Merkezinde yapıldı. Divan Başkanlığını Genel İş Balıkesir Şubesi Başkanı Hüseyin Ovalı, katiplikleri ise Uğur Mamuk ve Sevil Ünsal’ın yaptığı genel kurulda konuşan Şube Başkanı İlker Omar Demiray, 3 yıl içinde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Değişik ilçelerden katılan 17 delegenin tamamının oyunu alan Demiray, ikinci defa başkan olurken, genel kurula katılanlara teşekkür etti. Belediyelerde örgütlenmeye devam ettiklerini anlatan İlker Omar Demiray, “Bu gün burada 7.olağan genel kurulumuzu yaptık. Değişik ilçelerden gelerek oylarını kullanan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Şu anda toplam 190 üyemiz var. Bütün belediyelerde örgütlenmeye devam ediyoruz. Üyelerimizin haklarını savunmak için çalışıyoruz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Survivor adasında aşk skandalı! Kameralara aldırmadan... Survivor adasında aşk skandalı! Kameralara aldırmadan...
Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Çaykur Rizespor'da teknik direktör arayışları

Çaykur Rizespor'da teknik direktör arayışları

Konya'da parkta silahlı kavga: 1 yaralı

Konya'da parkta silahlı kavga: 1 yaralı

Umuda yolculuk ’engel’ tanımıyor

Umuda yolculuk ’engel’ tanımıyor

GÜNCELLEME - Gaziantep'te sosyal medyada provokasyon yapan 6 kişi gözaltına alındı

GÜNCELLEME - Gaziantep'te sosyal medyada provokasyon yapan 6 kişi gözaltına alındı

Köy muhtarları ve mahalle muhtarları çalışmaları değerlendirdi

Köy muhtarları ve mahalle muhtarları çalışmaları değerlendirdi

Ankara'da apartmanın çatısında yangın

Ankara'da apartmanın çatısında yangın

Balıkesir Namaz Vakitleri 1 Mart Pazar

İmsak
06:12
Sabah
07:34
Öğle
13:26
İkindi
16:34
Akşam
19:07
Yatsı
20:24

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler 1 Mart Pazar

Denizler Eczanesi
Merkez
Kaçar Eczanesi
Merkez
Özenç Eczanesi
Merkez
Bağış Eczanesi
Ayvalik
Bilge Eczanesi
Ayvalik
Yeni Erol Eczanesi
Ayvalik
Ayyıldız Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Ayvalık tek yumruk olunca ihale ertelendi

Ayvalık tek yumruk olunca ihale ertelendi

Öğrencilere atkı ve bere dağıtıldı

Öğrencilere atkı ve bere dağıtıldı

Burhaniyeli genç 4 aydır süren hayatta kalma savaşını kaybetti

Burhaniyeli genç 4 aydır süren hayatta kalma savaşını kaybetti

Yeni müdür yardımcısı görevine başladı

Yeni müdür yardımcısı görevine başladı

Balıkesir'de 72 yaşındaki dalgıç yeni botuyla açıldığı denizde boğuldu

Balıkesir'de 72 yaşındaki dalgıç yeni botuyla açıldığı denizde boğuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.