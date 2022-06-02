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Balıkesir Uluslararası Kahvaltı Festivali başladı

02.06.2022 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kentin 30'u aşkın kahvaltılık ürünlerinin de tanıtıldığı etkinlikler 5 Haziran'da sona erecek

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Uluslararası Kahvaltı Festivali kortej yürüyüşüyle başladı.

Vali Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, Sanayi Odası Başkanı Nazmi Yarış, Ticaret Borsası Başkanı Ersin Erdoğmuş, festival kapsamında şehre gelen usta, şef ve gurmelerin yanı sıra kent sakinlerinin katılımıyla Milli Kuvvetler Caddesi önünden başlayan yürüyüş, Kızılay Caddesi'nde sonra erdi.

Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde devam eden programda konuşan Şıldak, gastronomi alanında Balıkesir'in gücünü göstermek istediklerini söyledi.

Balıkesir'in festivalle "artık sahada ben de varım" dediğini dile getiren Şıldak, "Şehrimize, turizm ve gastronomi sektörüne hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Yılmaz da kentin zenginliğini Türkiye'ye ve dünyaya duyurmak istediklerini vurgulayarak " Şehrimizin her bir karışından bereket fışkırıyor. Endemik bitkilerden zeytine, ayçiçeğinden susamına, baharatlarından balına kadar her şey yetişiyor. Balıkesir, 365 gün misafirlerini bekliyor." diye konuştu.

Marka Şehir Yönetim Kurulu Üyesi de olan Kula ise gastronomi turizminde daha çok ön plana çıkmayı hedeflediklerini kaydetti.

Festival kapsamında, Balıkesir'in yöresel ürünleri 30'un üzerinde çeşidin yer aldığı "Balıkesir kahvaltısı", Avlu Havuzlu Amfi Alanı'nda kurulan stantlarda tanıtılmaya başlandı.

Çok sayıda firmanın, kooperatif ve birliğin stant açtığı, 5 Haziran'da sona erecek festivalde, yemek şovları, ünlü şeflerin panel ve söyleşileri ile yöresel ürünlerin tadımı gibi etkinlikler yapılacak.

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Balıkesir Namaz Vakitleri 2 Haziran Perşembe

İmsak
03:45
Sabah
05:36
Öğle
13:11
İkindi
17:07
Akşam
20:37
Yatsı
22:20

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