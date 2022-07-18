Balıkesir Üniversitesi taban puanları 2022: ÖSYM Balıkesir Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları açıklandı mı?

Balıkesir Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları, üniversite adaylarının araştırdığı konuların başında geliyor. 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite tercihini Balıkesir Üniversitesi'ndeki bölümlerden yapmak isteyen adaylar, bölümlerin taban ve tavan puanlarının yanı sıra kaç kişilik kontenjanı olduğunu da öğrenmek istiyor. Peki Balıkesir Üniversitesi taban puanları 2022 listesi açıklandı mı?

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2022 AÇIKLANDI MI?

Balıkesir Üniversitesi'ndeki bölümlerin taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları hakkında bilgi almak için YKS tercih kılavuzuna ulaşmak gerekiyor. YKS tercih kılavuzu 2022 listesinin ise bu hafta içinde açıklanması bekleniyor. Ancak ön araştırma yapmak isteyen adaylar geçmiş yıllardaki Balıkesir Üniversitesi taban puanlarına bakarak bilgi edinmeyi amaçlıyor.

İşte ÖSYM Balıkesir Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları: