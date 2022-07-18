Balıkesir Üniversitesi taban puanları 2022: ÖSYM Balıkesir Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları açıklandı mı?

Balıkesir Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları, üniversite adaylarının araştırdığı konuların başında geliyor. 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite tercihini Balıkesir Üniversitesi'ndeki bölümlerden yapmak isteyen adaylar, bölümlerin taban ve tavan puanlarının yanı sıra kaç kişilik kontenjanı olduğunu da öğrenmek istiyor. Peki Balıkesir Üniversitesi taban puanları 2022 listesi açıklandı mı?
Balıkesir Üniversitesi'ndeki bölümlerin taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları hakkında bilgi almak için YKS tercih kılavuzuna ulaşmak gerekiyor. YKS tercih kılavuzu 2022 listesinin ise bu hafta içinde açıklanması bekleniyor. Ancak ön araştırma yapmak isteyen adaylar geçmiş yıllardaki Balıkesir Üniversitesi taban puanlarına bakarak bilgi edinmeyi amaçlıyor.
İşte ÖSYM Balıkesir Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları:
|Üniversite
|Bölüm Adı
|P.Türü
|Yıl
|Kontenjan
|Başarı Sırası
|Taban Puanı
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|Tıp(6 Yıllık)
|SAY
|2021
|150 + 4
|17001
|439.05579
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği(4 Yıllık)
|DİL
|2021
|60 + 2
|14617
|392.34469
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|Matematik Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|20 + 1
|65955
|374.74108
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|Hukuk(4 Yıllık)
|EA
|2021
|60 + 2
|34742
|360.83904
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|50 + 2
|80249
|360.60589
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|Veterinerlik(5 Yıllık)
|SAY
|2021
|70 + 2
|80878
|359.96478
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|70 + 2
|23852
|351.73283
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|70 + 2
|90027
|351.64099
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|50 + 2
|25453
|349.89479
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|20 + 1
|40602
|335.874
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|50 + 2
|63108
|321.41649
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği(4 Yıllık)
|EA
|2021
|50 + 2
|101240
|319.72145
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|50 + 2
|67894
|318.91054
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|Psikoloji(4 Yıllık)
|EA
|2021
|70 + 2
|105652
|317.73335
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|60 + 2
|147419
|309.22675
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|40 + 1
|92977
|307.65727
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık)
|EA
|2021
|60 + 2
|131032
|307.35735
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|60 + 2
|158920
|302.58109
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|Hemşirelik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|100 + 3
|159870
|302.01756
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|Turizm Rehberliği(4 Yıllık)
|DİL
|2021
|60 + 2
|43228
|300.62394
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|İlahiyat(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|108 + 3
|169645
|283.71838
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|Mimarlık(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|100 + 3
|200894
|281.82082
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|Ebelik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|80 + 2
|211939
|277.16465
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|Turizm Rehberliği(İÖ) (4 Yıllık)
|DİL
|2021
|40 + 1
|51241
|276.41087
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği(İÖ) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|60 + 2
|214072
|276.3005
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İÖ) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|60 + 2
|216731
|275.22398
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|Makine Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|90 + 3
|235075
|268.05591
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|Fen Bilgisi Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|50 + 2
|237190
|267.29353
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|80 + 2
|282973
|260.44183
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|50 + 2
|257840
|260.29505
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|60 + 2
|266370
|257.5948
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|Coğrafya(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|60 + 2
|322290
|254.07758
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|Kimya Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|20 + 1
|278093
|254.0247
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|Havacılık Yönetimi(4 Yıllık)
|EA
|2021
|60 + 2
|381733
|249.90531
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|Makine Mühendisliği(İÖ) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|70 + 2
|294313
|249.40346
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|Rekreasyon Yönetimi(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|40 + 1
|420592
|240.17654
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı(İÖ) (4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|50 + 2
|422922
|239.86975
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik(4 Yıllık)
|EA
|2021
|60 + 2
|459837
|239.21297
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|Matematik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|50 + 2
|335169
|238.91218
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|Tarih(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|80 + 2
|446384
|236.90468
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|Coğrafya(İÖ) (4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|40 + 1
|457683
|235.46448
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|Kimya(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|20 + 1
|363240
|232.0498
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi(4 Yıllık)
|EA
|2021
|60 + 2
|548259
|227.03818
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|İlahiyat(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|12
|547115
|219.88857
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|Biyoloji(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|30 + 1
|389704
|203.83144
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|Biyoloji Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|20
|-
|-
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|Finans ve Bankacılık(İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|-
|-
|-
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|Finans ve Bankacılık(4 Yıllık)
|EA
|2021
|50
|-
|-
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|Fizik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|20
|-
|-
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|Gıda Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|40
|-
|-
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|Maliye(4 Yıllık)
|EA
|2021
|60
|-
|-
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|Maliye(İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|40
|-
|-
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|Rekreasyon Yönetimi(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|-
|-
|-
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi(İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|40
|-
|-
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|Sosyoloji(4 Yıllık)
|EA
|2021
|50
|-
|-
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|Tarih(İÖ) (4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|50
|-
|-
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|Turizm İşletmeciliği(4 Yıllık)
|EA
|2021
|-
|-
|-
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|Turizm İşletmeciliği(4 Yıllık)
|EA
|2021
|40
|-
|-
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|Uluslararası Ticaret(4 Yıllık)
|EA
|2021
|50
|-
|-
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|Uluslararası Ticaret(İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|-
|-
|-
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik(İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|50
|-
|-
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|İktisat(4 Yıllık)
|EA
|2021
|70
|-
|-
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|90
|-
|-
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|İşletme(4 Yıllık)
|EA
|2021
|70
|-
|-
|Üniversite
|Bölüm Adı
|P.Türü
|Yıl
|Kontenjan
|Başarı Sırası
|Taban Puanı
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|391873
|294.55962
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|466432
|283.6713
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|621799
|265.68631
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|Laborant ve Veteriner Sağlık(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|690099
|259.06114
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|746245
|254.05999
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|773925
|251.6875
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|814585
|248.24177
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|846022
|245.6164
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|851062
|245.18868
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|Mekatronik(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|966801
|235.27496
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|Grafik Tasarımı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|968628
|235.11917
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|Elektrik(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1038443
|229.43051
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|Makine(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1050179
|228.51145
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|Mimari Restorasyon(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1072981
|226.74552
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|Otomotiv Teknolojisi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1137378
|221.93103
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|Ormancılık ve Orman Ürünleri(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1151567
|220.87992
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|Elektronik Teknolojisi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1179595
|218.78486
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1185783
|218.32718
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|Harita ve Kadastro(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1206075
|216.79771
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|Kimya Teknolojisi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1215193
|216.11423
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|Makine(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1236271
|214.56675
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1263891
|212.59281
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|İnşaat Teknolojisi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1288038
|210.895
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|İş Sağlığı ve Güvenliği(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1334173
|207.78601
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|Tıbbi ve Aromatik Bitkiler(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1339586
|207.42386
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|Elektronik Haberleşme Teknolojisi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1340886
|207.33524
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|Madencilik Teknolojisi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1377463
|204.94264
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|İşletme Yönetimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1400634
|203.42784
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|Sağlık Kurumları İşletmeciliği(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1433573
|201.2794
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1452524
|200.05224
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1455254
|199.87049
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1499660
|196.90567
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|Özel Güvenlik ve Koruma(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1509788
|196.18331
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1525206
|195.04387
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|Elektrik(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1535825
|194.22876
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1570471
|191.1973
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|İnşaat Teknolojisi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1572520
|190.98868
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|İşletme Yönetimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1575968
|190.62786
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1577635
|190.45159
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|Mimari Restorasyon(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1593219
|188.49353
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|Pazarlama(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1622082
|176.02187
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1625655
|-
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1621010
|-
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1580947
|-
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|Dış Ticaret(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1627064
|-
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|Elektrikli Cihaz Teknolojisi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1503278
|-
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|Elektrikli Cihaz Teknolojisi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1611175
|-
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|Lojistik(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1621847
|-
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|Lojistik(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1609875
|-
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1615194
|-
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1450440
|-
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1626866
|-
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1599043
|-
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|Pazarlama(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1581216
|-
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|Pazarlama(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1625435
|-
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|Pazarlama(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1602335
|-
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1627327
|-
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1623105
|-
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1617508
|-
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1582758
|-
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1617133
|-
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|İnşaat Teknolojisi(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1602698
|-
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|İnşaat Teknolojisi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1597385
|-
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|İşletme Yönetimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1626684
|-
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|İşletme Yönetimi(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1620123
|-
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|İşletme Yönetimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1573563
|-
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|İşletme Yönetimi(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1585370
|-
|
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