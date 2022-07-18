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  4. Balıkesir Üniversitesi taban puanları 2022: ÖSYM Balıkesir Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları açıklandı mı?

Balıkesir Üniversitesi taban puanları 2022: ÖSYM Balıkesir Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları açıklandı mı?

18.07.2022 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları, YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte mercek altına alındı. YKS tercihleri için geri sayıma başlayan adaylar Balıkesir Üniversitesi 2022 taban puanları ile ilgili bilgi almak için yayınlanacak YKS tercih kılavuzunu bekliyor. Konu ile ilgili açıklama yapan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, bu hafta içinde kılavuzun yayınlanacağını duyurdu. Balıkesir Üniversitesi taban puanları 2022 listesine nereden ulaşılabilir?

Balıkesir Üniversitesi taban puanları 2022: ÖSYM Balıkesir Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları açıklandı mı?

Balıkesir Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları, üniversite adaylarının araştırdığı konuların başında geliyor. 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite tercihini Balıkesir Üniversitesi'ndeki bölümlerden yapmak isteyen adaylar, bölümlerin taban ve tavan puanlarının yanı sıra kaç kişilik kontenjanı olduğunu da öğrenmek istiyor. Peki Balıkesir Üniversitesi taban puanları 2022 listesi açıklandı mı?

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2022 AÇIKLANDI MI?

Balıkesir Üniversitesi'ndeki bölümlerin taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları hakkında bilgi almak için YKS tercih kılavuzuna ulaşmak gerekiyor. YKS tercih kılavuzu 2022 listesinin ise bu hafta içinde açıklanması bekleniyor. Ancak ön araştırma yapmak isteyen adaylar geçmiş yıllardaki Balıkesir Üniversitesi taban puanlarına bakarak bilgi edinmeyi amaçlıyor.

İşte ÖSYM Balıkesir Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları:

balıkesir

Üniversite Bölüm Adı P.Türü Yıl Kontenjan Başarı Sırası Taban Puanı
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Tıp(6 Yıllık) SAY 2021 150 + 4 17001 439.05579
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) İngilizce Öğretmenliği(4 Yıllık) DİL 2021 60 + 2 14617 392.34469
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Matematik Öğretmenliği(4 Yıllık) SAY 2021 20 + 1 65955 374.74108
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Hukuk(4 Yıllık) EA 2021 60 + 2 34742 360.83904
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği(4 Yıllık) SAY 2021 50 + 2 80249 360.60589
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Veterinerlik(5 Yıllık) SAY 2021 70 + 2 80878 359.96478
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 70 + 2 23852 351.73283
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 70 + 2 90027 351.64099
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 50 + 2 25453 349.89479
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 20 + 1 40602 335.874
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Gastronomi ve Mutfak Sanatları(4 Yıllık) SOZ 2021 50 + 2 63108 321.41649
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği(4 Yıllık) EA 2021 50 + 2 101240 319.72145
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 50 + 2 67894 318.91054
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Psikoloji(4 Yıllık) EA 2021 70 + 2 105652 317.73335
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Endüstri Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 60 + 2 147419 309.22675
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Gastronomi ve Mutfak Sanatları(4 Yıllık) SOZ 2021 40 + 1 92977 307.65727
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık) EA 2021 60 + 2 131032 307.35735
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 60 + 2 158920 302.58109
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Hemşirelik(4 Yıllık) SAY 2021 100 + 3 159870 302.01756
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Turizm Rehberliği(4 Yıllık) DİL 2021 60 + 2 43228 300.62394
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) İlahiyat(4 Yıllık) SOZ 2021 108 + 3 169645 283.71838
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Mimarlık(4 Yıllık) SAY 2021 100 + 3 200894 281.82082
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Ebelik(4 Yıllık) SAY 2021 80 + 2 211939 277.16465
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Turizm Rehberliği(İÖ) (4 Yıllık) DİL 2021 40 + 1 51241 276.41087
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Endüstri Mühendisliği(İÖ) (4 Yıllık) SAY 2021 60 + 2 214072 276.3005
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İÖ) (4 Yıllık) SAY 2021 60 + 2 216731 275.22398
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Makine Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 90 + 3 235075 268.05591
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Fen Bilgisi Öğretmenliği(4 Yıllık) SAY 2021 50 + 2 237190 267.29353
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı(4 Yıllık) SOZ 2021 80 + 2 282973 260.44183
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik(4 Yıllık) SAY 2021 50 + 2 257840 260.29505
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(4 Yıllık) SAY 2021 60 + 2 266370 257.5948
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Coğrafya(4 Yıllık) SOZ 2021 60 + 2 322290 254.07758
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Kimya Öğretmenliği(4 Yıllık) SAY 2021 20 + 1 278093 254.0247
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Havacılık Yönetimi(4 Yıllık) EA 2021 60 + 2 381733 249.90531
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Makine Mühendisliği(İÖ) (4 Yıllık) SAY 2021 70 + 2 294313 249.40346
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Rekreasyon Yönetimi(4 Yıllık) SOZ 2021 40 + 1 420592 240.17654
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı(İÖ) (4 Yıllık) SOZ 2021 50 + 2 422922 239.86975
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Uluslararası Ticaret ve Lojistik(4 Yıllık) EA 2021 60 + 2 459837 239.21297
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Matematik(4 Yıllık) SAY 2021 50 + 2 335169 238.91218
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Tarih(4 Yıllık) SOZ 2021 80 + 2 446384 236.90468
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Coğrafya(İÖ) (4 Yıllık) SOZ 2021 40 + 1 457683 235.46448
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Kimya(4 Yıllık) SAY 2021 20 + 1 363240 232.0498
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi(4 Yıllık) EA 2021 60 + 2 548259 227.03818
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) İlahiyat(M.T.O.K.) (4 Yıllık) SOZ 2021 12 547115 219.88857
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Biyoloji(4 Yıllık) SAY 2021 30 + 1 389704 203.83144
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Biyoloji Öğretmenliği(4 Yıllık) SAY 2021 20 - -
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Finans ve Bankacılık(İÖ) (4 Yıllık) EA 2021 - - -
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Finans ve Bankacılık(4 Yıllık) EA 2021 50 - -
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Fizik(4 Yıllık) SAY 2021 20 - -
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Gıda Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 40 - -
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Maliye(4 Yıllık) EA 2021 60 - -
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Maliye(İÖ) (4 Yıllık) EA 2021 40 - -
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Rekreasyon Yönetimi(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SOZ 2021 - - -
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi(İÖ) (4 Yıllık) EA 2021 40 - -
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Sosyoloji(4 Yıllık) EA 2021 50 - -
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Tarih(İÖ) (4 Yıllık) SOZ 2021 50 - -
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Turizm İşletmeciliği(4 Yıllık) EA 2021 - - -
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Turizm İşletmeciliği(4 Yıllık) EA 2021 40 - -
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Uluslararası Ticaret(4 Yıllık) EA 2021 50 - -
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Uluslararası Ticaret(İÖ) (4 Yıllık) EA 2021 - - -
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Uluslararası Ticaret ve Lojistik(İÖ) (4 Yıllık) EA 2021 50 - -
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2021 70 - -
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) İnşaat Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 90 - -
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) İşletme(4 Yıllık) EA 2021 70 - -
Üniversite Bölüm Adı P.Türü Yıl Kontenjan Başarı Sırası Taban Puanı
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık) TYT 2021 - 391873 294.55962
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 466432 283.6713
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 621799 265.68631
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Laborant ve Veteriner Sağlık(2 Yıllık) TYT 2021 - 690099 259.06114
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 746245 254.05999
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık) TYT 2021 - 773925 251.6875
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 814585 248.24177
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Çocuk Gelişimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 846022 245.6164
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 851062 245.18868
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Mekatronik(2 Yıllık) TYT 2021 - 966801 235.27496
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Grafik Tasarımı(2 Yıllık) TYT 2021 - 968628 235.11917
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Elektrik(2 Yıllık) TYT 2021 - 1038443 229.43051
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Makine(2 Yıllık) TYT 2021 - 1050179 228.51145
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Mimari Restorasyon(2 Yıllık) TYT 2021 - 1072981 226.74552
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Otomotiv Teknolojisi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1137378 221.93103
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Ormancılık ve Orman Ürünleri(2 Yıllık) TYT 2021 - 1151567 220.87992
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Elektronik Teknolojisi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1179595 218.78486
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları(2 Yıllık) TYT 2021 - 1185783 218.32718
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Harita ve Kadastro(2 Yıllık) TYT 2021 - 1206075 216.79771
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Kimya Teknolojisi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1215193 216.11423
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Makine(2 Yıllık) TYT 2021 - 1236271 214.56675
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1263891 212.59281
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) İnşaat Teknolojisi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1288038 210.895
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) İş Sağlığı ve Güvenliği(2 Yıllık) TYT 2021 - 1334173 207.78601
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Tıbbi ve Aromatik Bitkiler(2 Yıllık) TYT 2021 - 1339586 207.42386
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Elektronik Haberleşme Teknolojisi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1340886 207.33524
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Madencilik Teknolojisi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1377463 204.94264
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) İşletme Yönetimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1400634 203.42784
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Sağlık Kurumları İşletmeciliği(2 Yıllık) TYT 2021 - 1433573 201.2794
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Turizm ve Otel İşletmeciliği(2 Yıllık) TYT 2021 - 1452524 200.05224
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1455254 199.87049
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık(2 Yıllık) TYT 2021 - 1499660 196.90567
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Özel Güvenlik ve Koruma(2 Yıllık) TYT 2021 - 1509788 196.18331
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Turizm ve Otel İşletmeciliği(2 Yıllık) TYT 2021 - 1525206 195.04387
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Elektrik(2 Yıllık) TYT 2021 - 1535825 194.22876
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık(2 Yıllık) TYT 2021 - 1570471 191.1973
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) İnşaat Teknolojisi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1572520 190.98868
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) İşletme Yönetimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1575968 190.62786
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Turizm ve Otel İşletmeciliği(2 Yıllık) TYT 2021 - 1577635 190.45159
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Mimari Restorasyon(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1593219 188.49353
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Pazarlama(2 Yıllık) TYT 2021 - 1622082 176.02187
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1625655 -
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1621010 -
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1580947 -
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Dış Ticaret(2 Yıllık) TYT 2021 - 1627064 -
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Elektrikli Cihaz Teknolojisi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1503278 -
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Elektrikli Cihaz Teknolojisi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1611175 -
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Lojistik(2 Yıllık) TYT 2021 - 1621847 -
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Lojistik(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1609875 -
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları(2 Yıllık) TYT 2021 - 1615194 -
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları(2 Yıllık) TYT 2021 - 1450440 -
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları(2 Yıllık) TYT 2021 - 1626866 -
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1599043 -
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Pazarlama(2 Yıllık) TYT 2021 - 1581216 -
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Pazarlama(2 Yıllık) TYT 2021 - 1625435 -
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Pazarlama(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1602335 -
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Turizm ve Otel İşletmeciliği(2 Yıllık) TYT 2021 - 1627327 -
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Turizm ve Otel İşletmeciliği(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1623105 -
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri(2 Yıllık) TYT 2021 - 1617508 -
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1582758 -
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1617133 -
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) İnşaat Teknolojisi(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1602698 -
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) İnşaat Teknolojisi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1597385 -
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) İşletme Yönetimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1626684 -
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) İşletme Yönetimi(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1620123 -
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) İşletme Yönetimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1573563 -
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) İşletme Yönetimi(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1585370 -
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balıkesir üniversitesi tıp fakültesi
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