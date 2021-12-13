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Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, şehit Ali Sarı'nın ailesini ziyaret etti

13.12.2021 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, şehit Ali Sarı'nın ailesini ziyaret etti

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde teröristler tarafından yapılan saldırı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ali Sarı'nın ailesini ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Şıldak, cenazesi 10 Aralık'ta Edremit ilçesi Zeytinli Mahallesi'nde toprağa verilen şehidin ailesine, eşi Fatma Nur Şıldak'la ziyarette bulundu.

Aile bireylerine başsağlığı dileklerini ileten Vali Şıldak'ın ziyareti esnasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da aileyi arayarak taziyede bulundu. Baba Hüseyin Sarı ile görüşen Bakan Soylu, başsağlığı ve sabır diledi.

Mahalle meydanında şehit Ali Sarı için yapılan hayır etkinliğine de katılan Şıldak, Türk milleti ve devletinin şehitlerini bağrına bastığını söyledi.

Vali Şıldak'a ziyarette Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş da eşlik etti.

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