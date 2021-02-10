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Balıkesir’de 11 aranan şahıs yakalandı

10.02.2021 13:50 | Son Güncelleme:
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Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş çalışmalarında 11 aranan şahsı yakaladı.

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş çalışmalarında 11 aranan şahsı yakaladı. Adli makamlara sevk edilen 3 kişi tutuklandı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince İl genelinde genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir İl Merkezi, Ayvalık, Bandırma, Edremit ve Gömeç İlçelerinde 09.02.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda 11 aranan şahıs yakalandı ve adli makamlara sevk edilen 3 şahıs tutuklanırken, 8 şahıs serbest kaldı.
Yapılan aramalarda; 5 adet ruhsatsız Ateşli Silah ve bu silahlara ait 21 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet menşei belli olmayan 9mm çapında ruhsatsız ateşli silah ve bu silaha ait 7 adet fişek, 1 adet menşei belli olmayan 9mm çapında ruhsatsız ateşli silah ve bu silaha ait 1 adet fişek, 1 adet menşei belli olmayan ruhsatsız ateşli silah ve bu silaha ait 1 adet fişek, 1 adet ruhsatsız ateşli silah, 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silaha ait 6 adet fişek ve 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

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