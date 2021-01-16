YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Balıkesir’de 11 uyuşturucu şüphelisinden 1’i tutuklandı

Balıkesir’de 11 uyuşturucu şüphelisinden 1’i tutuklandı

16.01.2021 14:50 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları 8 ayrı uyuşturucu uygulamasında 11 şüpheliyi yakaladı.

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları 8 ayrı uyuşturucu uygulamasında 11 şüpheliyi yakaladı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 1’i tutuklanırken 9 şahıs adli işlem sonucu serbest kalırken, 1 şüphelinin gözaltı süresi devam ediyor.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlü ekipleri il genelinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak, Balıkesir il merkezi. Bandırma, Edremit, Ayvalık ve Gönen ilçelerinde yapılan 8 ayrı çalışmada 11 şüpheli şahıs yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 1’i tutuklanırken 9 şahıs adli işlem sonucu serbest kalırken, 1 şüphelinin gözaltı süresi devam ediyor.
Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 27,50 gram metamfetamin, 41 adet sentetik ecza hap, 3,93 gram esrar, 15,42 gram toz esrar, 8 adet ecstasy
hap, 0,76 gram kokain maddesi, 2 adet uyuşturucu madde satışında kullanılan hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 995 TL para ele geçirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERİstemediği soru sorulunca Acun bozuldu! Ümit'in durumu kurtarma çabasına bakınİstemediği soru sorulunca Acun bozuldu! Ümit'in durumu kurtarma çabasına bakın
Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!
1/

Balıkesir Namaz Vakitleri 16 Ocak Cumartesi

İmsak
06:52
Sabah
08:20
Öğle
13:23
İkindi
15:54
Akşam
18:16
Yatsı
19:39

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler16 Ocak Cumartesi

Karahan Eczanesi
Merkez
Şelale Eczanesi
Merkez
Yusuf Eczanesi
Merkez
Aysun Eczanesi
Ayvalik
Büyük Eczanesi
Ayvalik
Zeytin Eczanesi
Ayvalik
Ayaz Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Mehmet Ali Şahin’nden kongre açıklaması

Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Mehmet Ali Şahin’nden kongre açıklaması

Yangın 10 kişilik aileyi evsiz bıraktı

Yangın 10 kişilik aileyi evsiz bıraktı

Şemdinli’de mühimmat ele geçirildi

Şemdinli’de mühimmat ele geçirildi

Diğer Haberler

Kar yıllar sonra Balıkesir’e uğradı

Kar yıllar sonra Balıkesir’e uğradı

300 aileye gıda paketi dağıtılacak

300 aileye gıda paketi dağıtılacak

Kepsut’a baraj müjdesi

Kepsut’a baraj müjdesi

Kepsut’a baraj müjdesi

Kepsut’a baraj müjdesi

Bandırma’da tablet ve internet dağıtımları sürüyor

Bandırma’da tablet ve internet dağıtımları sürüyor

Uçak ambulans 2,5 aylık bebek için havalandı

Uçak ambulans 2,5 aylık bebek için havalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.