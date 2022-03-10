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Balıkesir'de 1355 sikke ele geçirildi

10.03.2022 18:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de 1355 sikke ele geçirildi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Kepsut ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1355 sikke ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bir kişinin izinsiz kazı yaparak, tarihi eser kaçakçılığı yaptığını tespit etti. Ekipler, düzenledikleri operasyonla zanlıyı gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda 1355 sikke ele geçirildi. Şüpheli işlemleri için karakola götürüldü.

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