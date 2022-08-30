Balıkesir'de 17 kişinin yaralandığı kazada hastanede tedavi gören bir kişi öldü

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Kepsut ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu yaralanan 17 kişiden biri hayatını kaybetti.

Balıkesir-Kütahya kara yolunun Kepsut girişi mevkisinde dün meydana gelen kazada yaralanan ve Balıkesir Devlet Hastanesine kaldırılan Zeliha Özdemir (53), yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada ağır yaralanan Fatma Koç'un (53) Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesindeki tedavisi ise sürüyor.

Ahmet Güney yönetimindeki 10 AGY 092 plakalı midibüs, Balıkesir-Kütahya kara yolunun Kepsut girişi mevkisinde kontrolden çıkarak devrilmiş, kazada araçtaki 17 kişi yaralanmıştı. Araçtakilerin Kepsut'un Akçaköy Mahallesi'nden Tekirdağ'a düğüne gittiği, dönüş yolunda kazayı geçirdikleri öğrenilmişti.



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