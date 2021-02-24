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Balıkesir’de 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

24.02.2021 09:31 | Son Güncelleme:
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Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.Edinilen bilgiye göre Burhaniye ilçesi yakınlarında B S.

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Burhaniye ilçesi yakınlarında B S. kullandığı 35 APR 469 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini bilinmeyen bir nedenle kaybederek yol kenarındaki bariyere çarptı.
Aynı yönde ilerleyen 34 EG 5390 plakalı tır sürücüsü H K. önünde kaza yapan otomobile çarpmamak için sol şeride geçti. Arkadan gelen İ P. yönetimindeki 10 EP 279 plakalı otomobil hem tıra hem de refüje çarptı.
Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden Edremit Bölge Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri güvenlik önlemi aldı.
Kazada sürücüler B S., İsmail P. ve 35 APR 469 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan S S. çeşitli yerlerinden yaralandı.
112 ambulansları ile Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle yaklaşık yarım saat ulaşıma kapanan İzmir- Çanakkale kara yolu araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafik akışına açıldı.

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