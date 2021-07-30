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Balıkesir'de 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

30.07.2021 23:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında biri ağır 4 kişi yaralandı.

Fethibey Mahallesi Balatlı Yolu'nda, Arif Borazan idaresindeki 10 ABY 073 ve Önder Çeri yönetimindeki 40 AAD 598 plakalı otomobiller ile sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 10 CBK 43 plakalı traktör çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık, itfaiye ve emniyet ekipleri, araçta sıkışan ve ağır yaralanan sürücü Borazan'ı bulunduğu yerden çıkardı.

Kazada yaralanan sürücüler Çeri ve Borazan ile yolcular Beyza ve Tülay Borazan, 112 Acil Servis ekiplerince Bigadiç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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