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Balıkesir’de 3 bin 443 araç denetledi

BALIKESİR HABERLERİ  | 07.10.2020 12:29 | Son Güncelleme

Balıkesir’de jandarma trafik timleri ana arter ve köy yollarında yaptıkları denetimlerde 3 bin 443 aracı denetlerken, 221 araca idari para cezası uyguladı ve 53 aracı trafikten men etti.Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timleri özellikle hafta sonları artan trafik hareketliliğinden kaynaklı kazaların ve bu kazalardan kaynaklı ölü ve yaralı sayılarının azaltılması, yol kullanıcıları dinlenme süreleri, hız limitleri, emniyet kemeri kullanımı, sürüş esnasında cep telefonlarının kullanılmaması ve sorumluluk bölgesinde sıkça tekrarlanan diğer kural ihlallerine yönelik bilgilendirme maksadıyla; Balıkesir genelinde “Bölgesel Özel Denetim-16” faaliyeti icra ettiler.Jandarma ekipleri ve Trafik Timleri yaptıkları radarla hız kontrolü denetimlerinde; bin 273 araç kontrol edilirken, 67 araca 31 bin 604 TL idari para cezası uygulanırken, 10 araç trafikten men edildi.Motosiklet ve motorlu bisiklet denetimi sonucunda; 810 motosiklet kontrol edilirken, 58 motosiklete 26 bin 843 TL idari para cezası uygulandı ve 15 motosiklet trafikten men edilirken,1 sürücünün belgesi geçici olarak alındı.Tarımsal ve Zirai Araçlar ile Traktör Denetimi sonucunda; 448 tarım aracı kontrol edildi ve ceza uygulaması yapılmadı.Şehirlerarası yolcu taşıyan yolcu otobüslerin denetimi sonucunda; 137 yolcu otobüsü kontrol edilerek, 2 yolcu otobüsüne 576 TL idari para cezası uygulandı.Kırmızı ışık ve cep telefonu kullanımı denetimi sonucunda; 217 denetim yapılırken, 38 kişiye 37 bin 311 TL idari para cezası uygulanırken, 4 araç trafikten men edildi.

Balıkesir’de jandarma trafik timleri ana arter ve köy yollarında yaptıkları denetimlerde 3 bin 443 aracı denetlerken, 221 araca idari para cezası uyguladı ve 53 aracı trafikten men etti.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timleri özellikle hafta sonları artan trafik hareketliliğinden kaynaklı kazaların ve bu kazalardan kaynaklı ölü ve yaralı sayılarının azaltılması, yol kullanıcıları dinlenme süreleri, hız limitleri, emniyet kemeri kullanımı, sürüş esnasında cep telefonlarının kullanılmaması ve sorumluluk bölgesinde sıkça tekrarlanan diğer kural ihlallerine yönelik bilgilendirme maksadıyla; Balıkesir genelinde “Bölgesel Özel Denetim-16” faaliyeti icra ettiler.
Jandarma ekipleri ve Trafik Timleri yaptıkları radarla hız kontrolü denetimlerinde; bin 273 araç kontrol edilirken, 67 araca 31 bin 604 TL idari para cezası uygulanırken, 10 araç trafikten men edildi.
Motosiklet ve motorlu bisiklet denetimi sonucunda; 810 motosiklet kontrol edilirken, 58 motosiklete 26 bin 843 TL idari para cezası uygulandı ve 15 motosiklet trafikten men edilirken,1 sürücünün belgesi geçici olarak alındı.
Tarımsal ve Zirai Araçlar ile Traktör Denetimi sonucunda; 448 tarım aracı kontrol edildi ve ceza uygulaması yapılmadı.
Şehirlerarası yolcu taşıyan yolcu otobüslerin denetimi sonucunda; 137 yolcu otobüsü kontrol edilerek, 2 yolcu otobüsüne 576 TL idari para cezası uygulandı.
Kırmızı ışık ve cep telefonu kullanımı denetimi sonucunda; 217 denetim yapılırken, 38 kişiye 37 bin 311 TL idari para cezası uygulanırken, 4 araç trafikten men edildi. Yaya önceliği konusunda, 51 denetim yapıldı.
Tarım İşçisi ve personel taşımacılığı denetimi sonucunda; 485 servis aracı kontrol edilirken, 15 araca 3 bin 480 TL idari para cezası uygulandı ve 7 araç trafikten men edildi.
Alkol denetiminde; 607 araç kontrol edilirken, 39 araca 24 bin 240 TL idari para cezası uygulandı ve 16 araç trafikten men edilirken, 2 sürücünün belgesi geçici olarak alındı.
Okul servis araçları denetimi sonucunda; 34 servis aracı kontrol edilirken, 2 servis araca 420 TL idari para cezası uygulandı ve 1 servis aracı trafikten men edildi.

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