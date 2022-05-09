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Balıkesir'de 32 oğlağın çalınmasıyla ilgili yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

09.05.2022 18:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de 32 oğlağın çalınmasıyla ilgili yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, oğlak hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

Çamlık Mahallesi Laka mevkisinde 5 Mayıs'ta Mustafa Kaçoba'ya ait 32 oğlağın çalındığı bilgisini alan Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kameraları inceleyen ekipler, şüphelilerin F.Y, U.Y. ve E.Y olduğunu belirledi.

Zanlıların olayda kullandıkları aracın İzmir'in Kınık ilçesinde olduğunu tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonla F.Y. ve U.Y'yi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Şüphelilerin olayda kullandıkları otomobilde çok miktarda oğlak kılı ve dışkısı tespit edildi.

Polis ekipleri, firari E.Y. ile çalınan 32 oğlağı arama çalışmalarını sürdürüyor.

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Balıkesir Ayvalık

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