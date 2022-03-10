Balıkesir'de 6 ilçede daha yarın eğitime ara verildi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de yoğun kar yağışı nedeniyle yarın 6 ilçede daha okullar tatil edildi.
Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte etkisini sürdüren kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle Altıeylül, Karesi, Dursunbey, İvrindi, Kepsut ve Savaştepe'de de yarın eğitime ara verildiği belirtildi.
Vali Hasan Şıldak da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kara "Sayın Valim tatil istiyoruz" yazan öğrencilerin fotoğraflarını paylaşıp "Sevgili öğrencilerimizi kırmayalım o zaman" yanıtıyla okulların tatil edildiğini duyurdu.
Açıklamada, engelli ve hamile kamu personellerinin de yarın izinli sayılacağı kaydedildi.
Kentte, dün Balya, Bandırma, Manyas, Susurluk, Erdek, Gönen ve Marmara'da perşembe ve cuma günü eğitime ara verildiği açıklanmıştı.
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