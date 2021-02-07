YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Balıkesir’de 9 aranan şahıs yakalandı

Balıkesir’de 9 aranan şahıs yakalandı

07.02.2021 11:56 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Balıkesir’de 9 aranan şahıs yakalandı

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli şahıs yakalandı.Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince İl genelinde genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir İl Merkezinde ve Ayvalık, Edremit, Havran ve Susurluk İlçelerinde 06.02.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda 9 aranan şahıs yakalandı, 1 şüpheli şahıs tutuklandı.Yapılan aramalarda; 8 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 108 adet fişek, 2 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 12 adet kartuş, 1 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancaya ait 11 adet fişek, 5 adet ruhsatsız 7.65mm ateşli silah ve bu silahlara ait 77 adet fişek, 1 adet ruhsatsız 9mm ateşli silah ve bu silaha ait 14 adet fişek, 1 adet ruhsatsız 7.65 mm ateşli silah ve bu silaha ait 9 adet fişek, 1 adet ruhsatsız 9mm ateşli silah ve bu silaha ait 8 adet fişek, 2 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 12 adet kartuş, 1 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancaya ait 11 adet fişek ele geçirildi.

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli şahıs yakalandı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince İl genelinde genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir İl Merkezinde ve Ayvalık, Edremit, Havran ve Susurluk İlçelerinde 06.02.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda 9 aranan şahıs yakalandı, 1 şüpheli şahıs tutuklandı.
Yapılan aramalarda; 8 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 108 adet fişek, 2 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 12 adet kartuş, 1 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancaya ait 11 adet fişek, 5 adet ruhsatsız 7.65mm ateşli silah ve bu silahlara ait 77 adet fişek, 1 adet ruhsatsız 9mm ateşli silah ve bu silaha ait 14 adet fişek, 1 adet ruhsatsız 7.65 mm ateşli silah ve bu silaha ait 9 adet fişek, 1 adet ruhsatsız 9mm ateşli silah ve bu silaha ait 8 adet fişek, 2 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 12 adet kartuş, 1 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancaya ait 11 adet fişek ele geçirildi.

Balıkesir’de 9 aranan şahıs yakalandı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Mutasyon görülen illerde yeni tedbirler olabilirProf. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Mutasyon görülen illerde yeni tedbirler olabilir
Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!

Balıkesir Namaz Vakitleri 7 Şubat Pazar

İmsak
06:39
Sabah
08:03
Öğle
13:28
İkindi
16:16
Akşam
18:42
Yatsı
20:01

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler 7 Şubat Pazar

Barış Eczanesi
Merkez
Kent Eczanesi
Merkez
Övünç Eczanesi
Merkez
Aslı Eczanesi
Ayvalik
Sevi Eczanesi
Ayvalik
Yeni Erol Eczanesi
Ayvalik
Nurgün Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Türkeli Yatılı Kız Kur’an Kursu hizmet vermeye başladı

Türkeli Yatılı Kız Kur’an Kursu hizmet vermeye başladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kayserispor'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları

Kayserispor'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları

AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı’na Musa Kara seçildi

AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı’na Musa Kara seçildi

Böcek: " Antalyaspor’a desteğimiz devam edecek"

Böcek: " Antalyaspor’a desteğimiz devam edecek"

Diğer Haberler

Burhaniye’de bir mahalleye kısmi karantina

Burhaniye’de bir mahalleye kısmi karantina

Ayvalık 2022 yılı sonunda doğalgaza kavuşuyor

Ayvalık 2022 yılı sonunda doğalgaza kavuşuyor

Ayvalık’ta karantinadaki kırsal mahalleye detaylı temizlik

Ayvalık’ta karantinadaki kırsal mahalleye detaylı temizlik

Prof. Satıl’dan "21. yüzyıl eğitim politikası" için tavsiyeler

Prof. Satıl’dan "21. yüzyıl eğitim politikası" için tavsiyeler

Atasoy, Karşıyaka’daki karantina tedbirlerini denetledi

Atasoy, Karşıyaka’daki karantina tedbirlerini denetledi

Balıkesir’de polisten 15 şahsa uyuşturucu operasyonu

Balıkesir’de polisten 15 şahsa uyuşturucu operasyonu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.