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Balıkesir’de AVM’ler geçici olarak kapandı

BALIKESİR HABERLERİ  | 20.03.2020 10:38 | Son Güncelleme

Balıkesir’de il merkezinde bulunan alışveriş merkezleri korona virüs pandemisi nedeniyle faaliyetlerini geçici olarak durdurma kararı aldı.Balıkesir’de bulunan AVM’ler koronavirüs salgını nedeniyle yönetim olarak geçici bir süre kapatma kararı aldı.AVM yönetiminden yapılan açıklamada, "Küresel ölçekte etkisini gösteren Koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kamu otoriterlerinin uyarıları ve aldığı tedbirlere uyulmakta; bu uyarı ve tedbirlere göre sosyal ve ticari hayat şekillenmektedir.

Balıkesir’de il merkezinde bulunan alışveriş merkezleri korona virüs pandemisi nedeniyle faaliyetlerini geçici olarak durdurma kararı aldı.
Balıkesir’de bulunan AVM’ler koronavirüs salgını nedeniyle yönetim olarak geçici bir süre kapatma kararı aldı.
AVM yönetiminden yapılan açıklamada, "Küresel ölçekte etkisini gösteren Koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kamu otoriterlerinin uyarıları ve aldığı tedbirlere uyulmakta; bu uyarı ve tedbirlere göre sosyal ve ticari hayat şekillenmektedir. Nitekim Sayın Cumhurbaşkanımız alınacak önlemleri açıkladığı dün tarihli konuşmasında bu tedbirlere işaret etmiş, küresel olan bu soruna karşı milli bir mücadele vermemiz gerektiğinin altını çizmiştir. Cumhurbaşkanımızın bu açıklaması ve zorunlu bir durum olmadıkça "evinizden çıkmayın" tavsiyesi de kamu sağlığının en yüksek önlemlerle alınması gereğini, mücadelenin bireysel ve toplu olarak atılacak adımlarla sürdürülmesinin önemini göstermektedir. Ayrıca, ilk günden itibaren bu milli mücadeleye destek olmak için her türlü tedbiri alan ve kamu otoritesinin alacağı tüm tedbirlere uymaya hazır olduğunu belirten AVM’mizin de üye olduğu Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, perakendecilerin AVM’lerdeki mağazaları kapatma kararı ve isteklerini de değerlendirerek kamu sağlığını korumak için AVM’lerin kapatılmasına yönelik 20.03.2020 tarihli tavsiye kararını almıştır. Bu açıklamalar ışığında 10 Burda Alışveriş Merkezimizin ilgili tavsiye kararlarına olumlu görüş bildirerek geçici süreyle kapalı kalmasına karar verilmiş olup, herhangi bir istihdam kaybı olmayacağını ve kiracılara gerekli kolaylıkların sağlanacağını tüm kamuoyunun bilgilerine sunarız" ifadeleri kullanıldı.

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