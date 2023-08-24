YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Balıkesir'de bir apartmanda çıkan yangın paniğe neden oldu

Balıkesir'de bir apartmanda çıkan yangın paniğe neden oldu

24.08.2023 07:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir apartmanın ikinci katında çıkan yangın diğer dairelere sıçramadan söndürüldü.

Çayiçi Caddesi'ndeki 6 katlı Örs Apartmanı'nın ikinci katındaki daireden dumanların çıktığını fark eden bina sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, dairedeki yangına müdahale etti.

Tedbir amacıyla tahliye edilen daire sahipleri kısa süreli panik yaşadı.

Ekiplerin yaklaşık 45 dakikalık müdahalesinin ardından kontrol altına alınan yangın, diğer dairelere sıçramadan söndürüldü.

Yangın nedeniyle daire kullanılamaz hale geldi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Karabük'te sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuk yaralandıKarabük'te sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı
Muğla açıklarında 35 düzensiz göçmen kurtarıldıMuğla açıklarında 35 düzensiz göçmen kurtarıldı
Turhal'da "Millet Bahçesi" açılışı yapıldıTurhal'da "Millet Bahçesi" açılışı yapıldı
Anahtar Kelimeler:
yangın Balıkesir Edremit apartman

Balıkesir Namaz Vakitleri 24 Ağustos Perşembe

İmsak
04:51
Sabah
06:22
Öğle
13:16
İkindi
17:00
Akşam
20:01
Yatsı
21:25

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler24 Ağustos Perşembe

Esra eczanesi
Kepsut
Tok eczanesi
Manyas
Kamil eczanesi
Sindirgi
Mert eczanesi
Gomec
Deniz eczanesi
Ayvalik
Ozan eczanesi
Edremit
Doğan eczanesi
Balya
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Gençlik için milyonlar harcadı! Yöntemi olay...

Gençlik için milyonlar harcadı! Yöntemi olay...

Samsonite çantalarda %50'ye varan indirim

Samsonite çantalarda %50'ye varan indirim

Yedi içti! İşler hesabı ödemeye gelince öyle bir şey yaptı ki...

Yedi içti! İşler hesabı ödemeye gelince öyle bir şey yaptı ki...

Telefonunu şarja takmak istedi! Ölüm nedeni oldu

Telefonunu şarja takmak istedi! Ölüm nedeni oldu

Bir terlikten çok daha fazlası! Crocs'ta kaçırılmayacak fırsat

Bir terlikten çok daha fazlası! Crocs'ta kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.