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Balıkesir'de devrilen kamyondaki 2 kişi yaralandı

15.09.2021 22:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de devrilen kamyondaki 2 kişi yaralandı

Balıkesir'de devrilen kamyondaki 2 kişi yaralandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde kontrolden çıkan kamyondaki 2 kişi yaralandı.

Çekirdekli Mahallesi mevkisinde şoförünün ismi öğrenilemeyen 45 YB 6363 plakalı kömür yüklü kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı.

Yol kenarındaki refüjlere çarparak devrilen kamyondaki sürücüyle yanındaki bir kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Bigadiç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kamyondaki kömürlerin saçılmasıyla kapanan yol, yolun temizlenmesiyle tekrar trafiğe açıldı.

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