Balıkesir'de devrilen kamyondaki 2 kişi yaralandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde kontrolden çıkan kamyondaki 2 kişi yaralandı.

Çekirdekli Mahallesi mevkisinde şoförünün ismi öğrenilemeyen 45 YB 6363 plakalı kömür yüklü kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı.

Yol kenarındaki refüjlere çarparak devrilen kamyondaki sürücüyle yanındaki bir kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Bigadiç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kamyondaki kömürlerin saçılmasıyla kapanan yol, yolun temizlenmesiyle tekrar trafiğe açıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz