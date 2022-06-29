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Balıkesir'de direğe çarpan motosikletin sürücüsü öldü

29.06.2022 19:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de direğe çarpan motosikletin sürücüsü öldü

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde motosikletiyle kaza yapan kişi yaşamını yitirdi.

İş yerinden çıkıp evine giden Fatih Kangal'ın (33) kullandığı 16 AJF 668 plakalı motosiklet, Paşakent Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda direğe çarptı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Ağır yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Müdahaleye rağmen hayatını kaybeden Kangal'ın, motosikletini bir ay önce aldığı ve evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Balıkesir Bandırma

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