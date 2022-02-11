YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Balıkesir'de FETÖ operasyonunda 28 şüpheli yakalandı

Balıkesir'de FETÖ operasyonunda 28 şüpheli yakalandı

11.02.2022 22:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de FETÖ operasyonunda 28 şüpheli yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda 28 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Jandarma Komutanlığının çalışması sonucu FETÖ üyesi olduğu değerlendirilen 28 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelileri gözaltına aldı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çorak arazinin ormana dönüşümü emektar memurun 20 yıllık fotoğrafındaÇorak arazinin ormana dönüşümü emektar memurun 20 yıllık fotoğrafında
Karaman'da trafik kazasında ağır yaralanan çocuk, hayatını kaybettiKaraman'da trafik kazasında ağır yaralanan çocuk, hayatını kaybetti
Köprünün demir korkuluklarını çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandıKöprünün demir korkuluklarını çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
fetö Balıkesir

Balıkesir Namaz Vakitleri 11 Şubat Cuma

İmsak
06:35
Sabah
07:59
Öğle
13:28
İkindi
16:19
Akşam
18:46
Yatsı
20:05

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler11 Şubat Cuma

Buse Eczanesi
Merkez
Özmen Şule Eczanesi
Merkez
Seymen Eczanesi
Merkez
Işıl Eczanesi
Ayvalik
Coşkun Eczanesi
Bandirma
Eda Eczanesi
Bandirma
Aydın Eczanesi
Bigadic
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İkizleri emzirirken paylaştı!

İkizleri emzirirken paylaştı!

Yüzüklerin Efendisi dizisindeki karakter tartışmalara yol açtı

Yüzüklerin Efendisi dizisindeki karakter tartışmalara yol açtı

Sevdiklerinizi mutlu edecek hediye fikirleri

Sevdiklerinizi mutlu edecek hediye fikirleri

''Tecrübesizlik yüzünden eşimin beli kırıldı"

''Tecrübesizlik yüzünden eşimin beli kırıldı"

Mutlu ilişkinin formülünde dikkat çeken cinsel ilişki detayı

Mutlu ilişkinin formülünde dikkat çeken cinsel ilişki detayı

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.