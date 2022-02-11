Balıkesir'de FETÖ operasyonunda 28 şüpheli yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda 28 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Jandarma Komutanlığının çalışması sonucu FETÖ üyesi olduğu değerlendirilen 28 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelileri gözaltına aldı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.



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