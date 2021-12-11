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Balıkesir'de "Geleneksel 23. Pelitköy Deve Güreşleri" yapıldı

11.12.2021 18:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de "Geleneksel 23. Pelitköy Deve Güreşleri" yapıldı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, "23. Geleneksel Deve Güreşleri" Pelitköy Mahallesi'ndeki Güreş Arenası'nda yapıldı.

Burhaniye Belediyesi ev sahipliğindeki organizasyonda 300 deve güreşti.

Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinden getirilen develerin katıldığı güreşler ilgi topladı.

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, AA muhabirine, bu geleneği yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.

Yarın yapılması planlanan etkinliğin hava muhalefeti nedeniyle bir gün önceye alındığını aktaran Deveciler, "Gayet iyi güreşler oluyor. Vatandaşın ilgisi de çok iyi. Çünkü geçen yıl deve güreşleri yapılamadı pandemi dolayısıyla. Bu sene yapıldı. Vatandaş özlemiş deve güreşlerini. Hava da bugün fena değil. Bundan dolayı arenayı doldurdu vatandaşlar. Güreşleri 23 yıldan beri sürdürüyoruz, bundan sonra da sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

Güreşleri ailesiyle izleyen İsmail İkiz ise "Deve güreşlerini izlemeye geldik çocuğumuzla. Böyle bir merak ettik geldik. Gayet güzel güreşler oldu. Heyecanlıydı hepsi." ifadesini kullandı.

"Kaymakamlık Kupası, Burhaniye Belediye Başkanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ve Dernek Kupası" güreşlerinde dereceye giren develerin sahiplerine kupa verildi.

Etkinliğe Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, çevre ilçe belediye başkanları, protokol mensupları ve çok sayıda izleyici katıldı.

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