Balıkesir'de geri manevra yapan kamyonetin çarptığı kadın öldü

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde geri manevra yapan kamyonetin altında kalan 84 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Çağdaş K. (21) idaresindeki 10 FAB 40 plakalı kamyonet, Sarıkız Mahallesi 1012. Sokak'ta sürücüsünün geri manevra yaptığı sırada aracın arkasında yürüyen Nurhan Köreleroğlu'na çarptı.

Çarpmanın etkisiyle düşen Köreleroğlu, kamyonetin altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri, kadının öldüğünü belirledi.

Nurhan Köreleroğlu'nun cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kazadan sonra olay yerinden kaçtığı iddia edilen kamyonet sürücüsü ise polis tarafından kısa sürede yakalandı.

Gözaltına alınan sürücünün ilk ifadesinde, geri manevra yaparken kadını görmediğini söylediği öğrenildi.



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