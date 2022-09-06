YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Balıkesir'de geri manevra yapan kamyonetin çarptığı kadın öldü

Balıkesir'de geri manevra yapan kamyonetin çarptığı kadın öldü

06.09.2022 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de geri manevra yapan kamyonetin çarptığı kadın öldü

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde geri manevra yapan kamyonetin altında kalan 84 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Çağdaş K. (21) idaresindeki 10 FAB 40 plakalı kamyonet, Sarıkız Mahallesi 1012. Sokak'ta sürücüsünün geri manevra yaptığı sırada aracın arkasında yürüyen Nurhan Köreleroğlu'na çarptı.

Çarpmanın etkisiyle düşen Köreleroğlu, kamyonetin altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri, kadının öldüğünü belirledi.

Nurhan Köreleroğlu'nun cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kazadan sonra olay yerinden kaçtığı iddia edilen kamyonet sürücüsü ise polis tarafından kısa sürede yakalandı.

Gözaltına alınan sürücünün ilk ifadesinde, geri manevra yaparken kadını görmediğini söylediği öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bandırmaspor galibiyet serisini sürdürmek istiyorBandırmaspor galibiyet serisini sürdürmek istiyor
Aydın'da tır şoförü aracında ölü bulunduAydın'da tır şoförü aracında ölü bulundu
Balkan ikincisi olan Rojda, Hakkari'de coşkuyla karşılandıBalkan ikincisi olan Rojda, Hakkari'de coşkuyla karşılandı
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Edremit kamyonet kaza ölü

Balıkesir Namaz Vakitleri 7 Eylül Çarşamba

İmsak
05:09
Sabah
06:35
Öğle
13:12
İkindi
16:48
Akşam
19:39
Yatsı
20:59

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler 7 Eylül Çarşamba

Barış Eczanesi
Altieylul
Serra Eczanesi
Altieylul
Acaroğlu Eczanesi
Karesi
Müderris Eczanesi
Karesi
Ethemin Eczanesi
Ayvalik
Bizim Eczanesi
Bandirma
Eda Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Hayata yeni bir pencereden bakmalısınız

Hayata yeni bir pencereden bakmalısınız

İsveç'ten büyük hata! Alay konusu oldular

İsveç'ten büyük hata! Alay konusu oldular

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aynı günde iki erkekle birlikte oldu! Bebekler ikiz doğunca...

Aynı günde iki erkekle birlikte oldu! Bebekler ikiz doğunca...

‘Sahte göğüs’ eleştirilerine küvette cevap verdi

‘Sahte göğüs’ eleştirilerine küvette cevap verdi

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.