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Balıkesir'de gölete düşen 10 yaşındaki çocuk boğuldu

27.03.2022 19:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de gölete düşen 10 yaşındaki çocuk boğuldu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, dengesini kaybederek gölete düşen çocuk boğuldu.

İlçeye bağlı kırsal Davutlar Mahallesi'nde kuzeniyle arazide koyun otlatan Emir Esnek (10), göletin kıyısındayken bir anda dengesini yitirerek suya düştü. Esnek, sudan çıkmayı başaramadı.

Kuzeninin durumu bildirmesi üzerine bölgeye gelen çocuğun yakınları, Emir'in cansız bedenini göletten çıkardı.

Jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.

Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu da olay yerine gelerek acılı aileyi teselli etmeye çalıştı.

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