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Balıkesir'de hasat saatlerine getirilen kısıtlama biçerdöver sahiplerini memnun etti

AA AA
21.06.2024 13:57
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Balıkesir'de tarım arazisi ve orman yangınlarının önlenmesi amacıyla hasat saatlerinin geçici olarak kısıtlanması, biçerdöver ve tarla sahiplerince memnuniyetle karşılandı.

Balıkesir Valiliğinin 19 Haziran'da başlattığı uygulamayla, hava sıcaklıkları mevsim normallerine dönünceye kadar hasat işleri saat 18.00'den ertesi gün sabah 10.00'a kadar yapılmaya, biçerdöverlerde 2 yangın söndürme tüpü ve su bidonları bulundurulmaya başlandı.

Savaştepe ilçesinde yaşayan biçerdöver sahibi Şenol Balcı, AA muhabirine, karar sonrası ekin biçme işini akşamları yapmaya başladıklarını söyledi.

Biçerdöver bıçaklarının taşlara değmesi sonucu kıvılcım çıktığını, bunun da yangına yol açabildiğini belirten Balcı, "Valiliğimizin bu uygulamasını yerinde buluyorum. Geçtiğimiz günlerde bu şekilde bir yangın çıktı. Makinelerimizde bulunan yangın söndürme tüpleri sayesinde yangını büyümeden söndürdük." dedi.

Biçerdöver sahibi Mustafa Balcı da kararın gayet yerinde olduğunu dile getirdi.

Yangına karşı tedbir aldıklarını anlatan Balcı, "Biçerdöverlerimizde yangın söndürme tüpleri bulunduruyoruz. Ayrıca traktörlerimizin arkasına taktığımız yangın söndürme tankerleriyle olası yangın riskine karşı önlemlerimizi alıyoruz." diye konuştu.

Yeşilhisar Mahallesi Muhtarı Cemalettin Şahin ise kendisinin de tarımla uğraştığını, kararı memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Özellikle taşlı arazilerde yapılan hasatta yangın riskinin çok fazla olduğunu vurgulayan Şahin, "Onun için biçerdöverleri belirlenen saatler arasında çalıştırıyoruz. Bu saatlerde nem oranı fazla olduğu için ürünler daha yumuşak, yangın çıkma olasılığı daha az." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Savaştepe Biçerdöver hasat

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