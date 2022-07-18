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Balıkesir'de iki otomobilin çarptığı yaya öldü

18.07.2022 01:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de iki otomobilin çarptığı yaya öldü

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi, iki otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Erdem D. yönetimindeki 10 T 3142 plakalı ticari taksi, Çanakkale-Balıkesir kara yolu Akçay Mahallesi girişinde yolun karşısına geçmek isteyen 58 yaşındaki Fevzi Tenek'e çarptı. O sırada arkadan gelen İzzet G. idaresindeki 16 H 2141 otomobil de Tenek'e çarptı.

Tenek, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Kazadan sonra kaçan İzzet G, polis ekiplerince yakalandı.

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