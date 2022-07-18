Balıkesir'de iki otomobilin çarptığı yaya öldü

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi, iki otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Erdem D. yönetimindeki 10 T 3142 plakalı ticari taksi, Çanakkale-Balıkesir kara yolu Akçay Mahallesi girişinde yolun karşısına geçmek isteyen 58 yaşındaki Fevzi Tenek'e çarptı. O sırada arkadan gelen İzzet G. idaresindeki 16 H 2141 otomobil de Tenek'e çarptı.

Tenek, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Kazadan sonra kaçan İzzet G, polis ekiplerince yakalandı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz