Balıkesir’de ilk beton yol yapılıyor

2022 yılında yapılan çalışmalarına Dursunbey, Havran, İvrindi, Karesi, Kepsut, Marmara, Sındırgı ve Susurluk İlçelerinde toplam 66 kilometre kırsal mahalle yolunda uygulanan beton yol yapımı bu yıl da devam ediyor. Bigadiç ve Savaştepe İlçelerinde 2023 yılında yapılacak toplam 15 kilometre uzunluğundaki beton yol çalışması şu anda Savaştepe İlçesinde devam ediyor.

Beton yol çalışmalarının Balıkesir’de ilk kez gerçekleştirilmesinin önemine değinen Vali Hasan Şıldak, daha sağlıklı ve dayanıklı mahalle yolları oluşturulması konusunda projeyi titizlikle hayata geçirdiklerini ifade etti. Çalışmalar Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından sürdürülüyor.

