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Balıkesir'de işlenen karides ve salyangozlar 37 ülkeye satılıyor

15.08.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaman Balıkçılık Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kocaman: - "Bunlar talebi açık olan ürünlerdir. Dolayısıyla sürdürülebilir avcılık şeklinde devam ettirmek gerekiyor. Toplayıcıların bilinçli davranmasını istiyoruz, elimizden geldiğince onlara eğitimler veriyoruz"

BALIKESİR (AA) - MİRAÇ KAYA - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kurulu firmanın tesislerinde işlenen karides, salyangoz, mavi yengeç, kalamar, tatlı su ıstakozu ve kurbağa gibi ürünler yurt dışına satılarak ülke ekonomisine katkı sağlanıyor.

İlçede 1982 yılında kurulan Kocaman Balıkçılık, Bandırma'da 26 bin metrekarelik arazi üzerindeki üretim tesislerinin yanı sıra Bilecik'te marine hamsi ve tereyağlı salyangoz ile her türlü dondurulmuş deniz ve tatlı su ürünlerinin üretimini yapıyor.

Kara ve deniz salyangozu, karides, kurbağa, tatlı su ıstakozu ve mavi yengecin de aralarında bulunduğu 15 ana kalemde üretimi yapılan işlenmiş su ürünleri, Avrupa Birliği, Uzak Doğu ve Kuzey Amerika'daki 37 ülkeye gönderiliyor. En fazla satış salyangoz, karides ve kalamarda gerçekleştiriliyor.

Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kocaman, AA muhabirine, Türkiye'de bulunan fakat fazlaca tüketilmeyen ürünleri değerlendirerek istihdam ve ihracat yoluyla ülke ekonomisine katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Balık dışı ürünler sektörünün ciddi anlamda istihdam sağladığını belirten Kocaman, "Bunlar talebi açık olan ürünlerdir. Dolayısıyla sürdürülebilir avcılık şeklinde devam ettirmek gerekiyor. Bu bakımdan salyangoz toplayacaksanız küçüklerini toplamayacaksınız. Bu ürünlerde göçmenlik söz konusu olmadığı için bir dahaki dönem yine siz toplayacaksınız. O bakımdan toplayıcıların bilinçli davranmasını istiyoruz, elimizden geldiğince onlara eğitimler veriyoruz." diye konuştu.

Kocaman, ürünlerin yetiştiği çevrenin temiz olması gerektiğine işaret etti.

Toplama ve işleme aşamalarında bazı hususlara ne kadar dikkat edilirse Türkiye'nin bu alandaki üretim, istihdam, ihracat ve döviz girdisinin o denli artacağını dile getiren Kocaman, şöyle dedi:

"Bu pazar bizim için bir nimet, iyi ya da kötü kullanmamız bizim elimizde. Kara salyangozunda 'Helix lucorum' ismindeki bizim ülkemizde çıkan cinste Türkiye dünya lideri. Müstahsillerimiz bunu toplarken ne kadar yavruları toplamayıp onların çoğalmasına imkan sağlarlarsa Türkiye'nin de pazarı o derece artar. Bunu tüm ürünlerde aynı şekilde rahatlıkla söyleyebiliriz. Bizim bu konuda eksik olduğumuz nokta ise ürünün tabiattan işleme tesisine gelişinde bilinçsiz toplamadan kaynaklanan zayiatlardır. Bunu azaltabilirsek o zaman çok daha randımanlı ve çok daha rekabetçi ürün çıkartmış oluruz."

- "Kurbağa bizim pazar lideri olduğumuz bir ürün"

Firmanın Dış Ticaret Müdürü Bülent Başaran da başta Avrupa pazarı olmak üzere dondurulmuş, taze, canlı deniz ürünlerinin ihracatını yaptıklarını söyledi.

Başaran, şunları kaydetti:

"Kara salyangozunun tüketim merkezi Fransa'dır. Avrupa Birliği'nin kara salyangozu ihtiyacının yaklaşık yüzde 60'ını biz karşılıyoruz. Fransa ana pazar, ufak tefek diğer ülkelere de var. Sevkiyatlarımızın tamamını Fransa'ya yapıyoruz. Kara salyangozunun yanında karideste çok ciddi bir üretici ve ihracatçıyız. Karides diğer pazar lideri olduğumuz ürün. Kurbağa yine bizim pazar lideri olduğumuz bir ürün. Tamamının Avrupa Birliği'ne ihracatı yapılıyor. Yine en büyük tüketim merkezi Fransa'dır. Son 10 yılda Türkiye balık yetiştiriciliğinde çok önemli bir yere geldi. Özellikle Avrupa ve ABD ihracatımız ciddi rakamlara ulaştı."

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