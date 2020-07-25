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Balıkesir’de jandarma aranan 75 kişiyi yakaladı

BALIKESİR HABERLERİ  | 25.07.2020 11:59 | Son Güncelleme

Balıkesir’de jandarma ekipleri, il genelinde çeşitli suçlardan aran 75 kişiyi yakaladı.Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca il genelinde 24 bin 204 kişi sorgulanırken, Ayvalık ilçesinde 18, Balya ilçesinde 3, Bandırma ilçesinde 2, Burhaniye ilçesinde 7, Edremit ilçesinde 18, Erdek ilçesinde 2, Gömeç ilçesinde 2, Gönen ilçesinde 3, İvrindi ilçesinde 3, Karesi ilçesinde 8, Kepsut ilçesinde 2, Manyas ilçesinde 1, Marmara ilçesinde 1, Savaştepe ilçesinde 1 ve Susurluk ilçesinde 4 kişi olmak üzeri arama kaydı bulunan 75 kişi yakalandı.

Balıkesir’de jandarma aranan 75 kişiyi yakaladı

Balıkesir’de jandarma ekipleri, il genelinde çeşitli suçlardan aran 75 kişiyi yakaladı.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca il genelinde 24 bin 204 kişi sorgulanırken, Ayvalık ilçesinde 18, Balya ilçesinde 3, Bandırma ilçesinde 2, Burhaniye ilçesinde 7, Edremit ilçesinde 18, Erdek ilçesinde 2, Gömeç ilçesinde 2, Gönen ilçesinde 3, İvrindi ilçesinde 3, Karesi ilçesinde 8, Kepsut ilçesinde 2, Manyas ilçesinde 1, Marmara ilçesinde 1, Savaştepe ilçesinde 1 ve Susurluk ilçesinde 4 kişi olmak üzeri arama kaydı bulunan 75 kişi yakalandı.

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