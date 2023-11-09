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Balıkesir’de jandarmadan 358 personelle ’Huzur’ operasyonu

09.11.2023 14:09 | Son Güncelleme:
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Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş ve trafik ekipleri genel asayişin ve kamu düzeninin sağlanması, suç işleme amacındaki şahısların caydırılması, aranan şahısların, araçların yakalanması, varsa suç delillerinin ele geçirilmesi, mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması maksadıyla 113 Ekip ve 358 personel ve 2 Narkotik Tespit Köpeğinin katılımı ile Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçlar Uygulaması icra edildi.

Balıkesir’de jandarmadan 358 personelle ’Huzur’ operasyonu

Bu uygulama esnasında 311 işyeri kontrolü yapılırken, 4 bin 325 şahıs ve 665 aracın sorgulaması yapılmış olup, çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheli yakalanırken, 16 araca toplam 18 bin 385 TL idari para cezası uygulanarak, 4 araç trafikten men edildi. Uygulama sonucu; bin 950 gram Bonzai, 268 gram Kenevir Tohumu, 62 gram Kubar Esrar, 12 gram Afyon Sakızı, 4 adet Sentetik Uyuşturucu Hap, 3 gram Metamfetamin, 1 adet Hassas Terazi, 8 adet Uyuşturucu ele geçirildi. Olaylara karışan 17 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.

Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edeceği öğrenildi.

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